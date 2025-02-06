كرة سلة - الفوز الثالث تواليا.. سيدات مصر ينتصرن على جنوب السودان بتصفيات إفريقيا

حقق منتخب سيدات مصر لكرة السلة الفوز على جنوب السودان بالجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وتضم تصفيات المنطقة الخامسة كل من مصر وأوغندا وكينيا وبوروندي وجنوب السودان.

وحققت سيدات مصر الفوز بنتيجة 85-64 على جنوب السودان.

وكانت رنيم الجداوي اللاعبة الأكثر تسجيلا للنقاط بـ 20 نقطة بينما ميرال أشرف جاءت في المركز الثاني بـ 19 نقطة.

وتستضيف صالة حسن مصطفى تصفيات المنطقة الخامسة حتى 7 فبراير الجاري، ويتأهل بطل التصفيات لأمم إفريقيا 2025.

وتضم قائمة سيدات مصر لكرة السلة كلا من: نادين سلعاوي - ريم موسى - رنيم الجداوي - ميرال أشرف - فريدة وائل - إنجي صلاح - أسرار ماجد - هالة شعراوي - ملك هشام - آية الفقي - نور طلعت - يارا أسامة.

ويأتي جدول سيدات مصر المتبقي كالآتي:

7 فبراير - مصر × كينيا

وتقام منافسات أمم إفريقيا 2025 في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار خلال الفترة من 25 يوليو إلى 3 أغسطس المقبلين.

وحسمت منتخبات كوت ديفوار ونيجيريا والسنغال ورواندا ومالي والكاميرون تأهلها بالفعل.

ويتأهل أول أربعة منتخبات من أمم إفريقيا إلى منافسات كأس العالم 2026 والمقرر إقامتها في ألمانيا.