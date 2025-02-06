أرسين فينجر يصل القاهرة للمشاركة في اكتشاف الموهوبين

الخميس، 06 فبراير 2025 - 20:22

كتب : أحمد الخولي

أرسين فينجر

وصل إلى مطار القاهرة الفرنسي أرسين فينجر رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وتأتي زيارة فينجر للقاهرة من أجل إطلاق شارة البدء لبرنامج اكتشاف الموهوبين في مصر تحت إشراف (فيفا).

وكان عدد من مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم قد سبقوا فينجر في الوصول إلى القاهرة لعقد ورشة عمل لكوادر أكاديمية الاتحاد المصري لتطوير الموهوبين.

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ويشهد مقر الاتحاد المصري لكرة القدم ورشة عمل بعنوان "اكتشاف وتنمية المواهب" التي ينظمها الاتحاد، ضمن فعاليات مشروع المواهب تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

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ويهدف مشروع فيفا لتطوير المواهب لمساعدة الاتحادات الوطنية الأعضاء على استغلال إمكانياتها بأفضل شكل ممكن، والحرص على تطوير مهارات اللاعبين، فضلًا عن تطوير المدربين من خلال ورش تدريبية والمساعدة في رفع مستوى منتخبات الرجال والسيدات حول العالم على المدى البعيد.

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وانطلقت أول أمس الثلاثاء ورشة عمل بعنوان "كتشاف وتنمية المواهب" التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وتأتي ورشة العمل في إطار استراتيجية الاتحاد المصري لكرة القدم لتطوير كرة القدم المصرية، من خلال استثمار العلاقات المتميزة مع مسئولي فيفا.

أرسين فينجر اتحاد الكرة المصري
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