بينهم العربي بدر.. طنطا يضم 3 صفقات على سبيل الإعارة لنهاية الموسم

الخميس، 06 فبراير 2025 - 19:49

كتب : رضا السنباطي

العربي بدر لاعب طنطا الجديد

أعلنت لجنة الكرة بنادي طنطا الرياضي ضم 3 صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الحالية علي سبيل الإعارة لمدة 6 شهور.

وتعاقد نادي طنطا مع فتحى السيد لاعب إنبي السابق، وإسلام جمال لاعب فاركو السابق، والعربي بدر لاعب الأهلي السابق.

وينشط فتحى السيد لاعب إنبي السابق في مركزي الظهير الأيسر والوسط المدافع

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أما إسلام جمال ينشط في مركز الوسط المهاجم وخاض تجارب مع أندية فاركو، وسموحة، وطلائع الجيش.

وينشط العربي بدر في وسط الملعب، ولعب لأندية الأهلي والجونة، وطلائع الجيش، والمقاولون العرب، والأندلس الليبي.

ويستعد طنطا لملاقاة فريق بروكسي يوم الإثنين المقبل في تمام الثالثة علي ملعب طنطا ضمن مواجهات لقاءات دوري المحترفين.

ويحتل طنطا المركز الـ18 في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 16 نقطة، فيما يحل بروكسي في المركز التاسع برصيد 28 نقطة.

طنطا دوري المحترفين
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