بيلد: بايرن قد يفقد ساني وجنابري أمام فيردر بريمن
الخميس، 06 فبراير 2025 - 19:45
كتب : FilGoal
من المرجح أن يغيب ثنائي بايرن ميونيخ ليروي ساني وسيرجي جنابري عن مباراة الفريق ضد فيردر بريمن.
ويحل فيردر بريمن ضيفا على بايرن ميونيخ ضمن الجولة 21 من الدوري الألماني يوم الجمعة.
وذكرت جريدة بيلد أن الثنائي غاب عن تدريبات بايرن يوم الخميس بسبب الإصابة بنزلة برد قوية.
وأضاف التقرير أن مشاركتهما في مباراة الجمعة غير مؤكدة.
ومن المستبعد أن يخاطر كومباني بإشراكهما قبل مواجهتي ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد سلتيك.
بعد مواجهة فيردر بريمن، سيلعب بايرن مباراة الذهاب ضد سيلتك في اسكتلندا يوم الأربعاء المقبل.
ثم يلاقي بايرليفركوزن في قمة الدوري الألماني يوم السبت التالي، قبل أن يستضيف سيلتك في الإياب يوم الثلاثاء 18 فبراير.
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