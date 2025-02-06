إمام عاشور يسجل في شباك بتروجت ويرتقي لصدارة هدافي الدوري

سجل إمام عاشور الهدف الأول للأهلي في شباك بتروجت في الجولة الـ12 من مسابقة الدوري

وسدد إمام كرة في الشباك من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 18 ليمنح فريقه التقدم في المباراة.

وانفرد إمام بصدارة هدافي الدوري برصيد 7 أهداف.

وتجاوز إمام منافسيه عمرو ناصر لاعب فاركو، وناصر منسي مهاجم الزمالك ولكل منهما 6 أهداف.

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وسجل إمام عاشور 7 أهداف في آخر 6 مباريات بالدوري المصري.

ورفع إمام عاشور رصيده إلى 10 أهداف سجلها في آخر 8 مباريات مع الأهلي في كافة المسابقات.

وسجل إمام عاشور هدفا في شباك سموحة وفاركو وهدفين في شباك الجونة ومودرن سبورت، قبل إضافة سابع أهدافه اليوم أمام بتروجت.

كما سجل إمام هدفا في شباك شباب بلوزداد، وثلاثية "هاتريك" في شباك استاد أبيدجان في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 23 نقطة، فيما يحتل بتروجت المركز السابع برصيد 17 نقطة.