محمد شريف يشارك في خسارة الخليج بخماسية

شارك محمد شريف مهاجم الخليج في خسارة فريقه أمام الشباب بنتيجة 1-5 يوم الخميس.

وحل الخليج ضيفا على الشباب ضمن الجولة 19 من الدوري السعودي.

وبدأ شريف اللقاء على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة 79 حين كانت النتيجة تشير إلى تأخر فريقه 1-3.

بعد دخول شريف سجل فريق الشباب هدفين آخرين لينهي المباراة بفوز عريض.

وتجمد رصيد الخليج عند 27 نقطة في المركز الثامن.

بينما رفع الشباب رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس.

إلى ذلك، دخل نادي الزمالك في مفاوضات متقدمة مع محمد شريف لاعب الخليج السعودي لحسم انتقاله إلى القلعة البيضاء.

ويرتبط محمد شريف بتعاقد مع الخليج السعودي حتى نهاية الموسم الجاري.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب لـ FilGoal.com: "محمد شريف في مفاوضات متقدمة مع نادي الزمالك بعد عرض بمقابل مادي ضخم".

وتابع "العرض يصل إلى 60 مليون جنيه إذ يحصل على 40 مليون في الموسم بجانب 20 مليون جنيه منحة تعاقد".

وشدد المصدر "المفاوضات لا تزال جارية بين الطرفين ولم تُحسم بشكل نهائي حتى الآن خاصة أنه يحق له التوقيع لأي ناد بسبب نهاية تعاقده مع الخليج بنهاية الموسم الجاري".

ولعب شريف الموسم الحالي مع فريقه 9 مباريات وسجل هدفين.

وعاد شريف مؤخرا للمشاركة مع الخليج بعد تعافيه من الإصابة.

وكان شريف قد انتقل إلى صفوف الخليج قادما من الأهلي المصري في صيف 2023.