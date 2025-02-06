الدوري المصري سيدات - اتحاد الكرة يعلن تفاصيل قرعة المرحلة الثانية لموسم 2024-25

الخميس، 06 فبراير 2025 - 19:14

كتب : رضا السنباطي

بيراميدز للسيدات

أعلن اتحاد الكرة المصري عن تفاصيل قرعة المرحلة الثانية من الدوري المصري سيدات موسم 2024-25.

وأقيمت القرعة اليوم في مقر الاتحاد بالجزيرة.

وتتنافس الأندية العشرة الأولى في جدول الترتيب على اللقب، بينما يتنافس سبعة أندية على البقاء من الهبوط بعد انسحاب دلفى ومركز شباب الأميرية.

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وإليكم مباريات الجولة الأولى للمرحلة الثانية للمنافسة على اللقب

الأهلى × زد

مودرن سبورت × المعادى واليخت

بيراميدز × وادي دجلة

البنك الأهل × الزمالك

توت × المقاولون العرب

فيما جاءت مباريات الجولة الأولى للمرحلة الثانية للبقاء من الهبوط

بالم هيلز × الطيران

إنبي × الجونة

اتحاد بسيون × الاتحاد السكندري

المصري فيحصل على راحة

وسيتم تحديد مواعيد المباريات بعد مباراتي المنتخب الوطني للسيدات أمام رواندا يومي 21 و25 فبراير الجاري بكيجالى والإسماعيلية على التوالي في تصفيات الأمم الإفريقية المقرر أن تستضيفها المغرب العام المقبل.

أجرى القرعة سيد بخيت رئيس إدارة المسابقات وناصر فراج مقرر إدارة المسابقات ومقررا الكرة النسائية فاطمة محمد وأحمد عبد الحميد وعدد من ممثلي الأندية.

الدوري المصري سيدات
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