قائمة بيراميدز - رمضان صبحي وماييلي في الهجوم ضد سموحة.. و3 غيابات

يتواجد رمضان صبحي في قائمة نادي بيراميدز لمواجهة سموحة بالدوري.

ويلعب بيراميدز ضد سموحة غدا الجمعة ضمن الجولة 12 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويفقد نادي بيراميدز خدمات الثلاثي: صديق أوجولا للإصابة، وأحمد توفيق ومروان حمدي للإيقاف.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة سموحة.

وجاءت قائمة بيراميدز لمواجهة سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - رمضان صبحي - وليد الكرتي

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس.

ويتصدر نادي بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد سموحة في المركز 11 برصيد 14 نقطة.