قائمة بيراميدز - رمضان صبحي وماييلي في الهجوم ضد سموحة.. و3 غيابات
الخميس، 06 فبراير 2025 - 19:06
كتب : أحمد الخولي
يتواجد رمضان صبحي في قائمة نادي بيراميدز لمواجهة سموحة بالدوري.
ويلعب بيراميدز ضد سموحة غدا الجمعة ضمن الجولة 12 من مسابقة الدوري الممتاز.
ويفقد نادي بيراميدز خدمات الثلاثي: صديق أوجولا للإصابة، وأحمد توفيق ومروان حمدي للإيقاف.
وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة سموحة.
وجاءت قائمة بيراميدز لمواجهة سموحة كالتالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر
خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ
خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - رمضان صبحي - وليد الكرتي
خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس.
ويتصدر نادي بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد سموحة في المركز 11 برصيد 14 نقطة.