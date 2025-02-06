قائمة بيراميدز - رمضان صبحي وماييلي في الهجوم ضد سموحة.. و3 غيابات

الخميس، 06 فبراير 2025 - 19:06

كتب : أحمد الخولي

رمضان صبحي - بيراميدز

يتواجد رمضان صبحي في قائمة نادي بيراميدز لمواجهة سموحة بالدوري.

ويلعب بيراميدز ضد سموحة غدا الجمعة ضمن الجولة 12 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويفقد نادي بيراميدز خدمات الثلاثي: صديق أوجولا للإصابة، وأحمد توفيق ومروان حمدي للإيقاف.

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وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة سموحة.

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وجاءت قائمة بيراميدز لمواجهة سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - رمضان صبحي - وليد الكرتي

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس.

ويتصدر نادي بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد سموحة في المركز 11 برصيد 14 نقطة.

بيراميدز سموحة الدوري المصري
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