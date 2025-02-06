تقرير: نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة سيقام على ملعب المملكة أرينا

الخميس، 06 فبراير 2025 - 19:04

كتب : FilGoal

المملكة أرينا

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتمد ملعب المملكة أرينا في الرياض لاستضافة نهائي بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025.

ويقام نهائي البطولة القارية في 4 مايو المقبل.

وأضاف التقرير أن الاتحاد الآسيوي اعتمد إجراء مباريات الدور ربع النهائي ونصف النهائي في ملعبي الأول بارك والمملكة أرينا بالسعودية.

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بواقع مباراتين في ملعب الأول بارك، ومثلهما في ملعب المملكة أرينا، فيما يستضيف الملعبان مباراتي نصف النهائي.

وكان الاتحاد الآسيوي أعلن في وقت سابق استضافة السعودية منافسات ربع النهائي بنظام التجمع، خلال الفترة من 25 أبريل حتى 4 مايو المقبلين.

وضَمِنت الفرق السعودية الثلاثة المشاركة في بطولة النخبة وهي الهلال والنصر وأهلي جدة العبور إلى دور الـ 16.

إذ تتصدر المراكز الثلاثة الأولى في ترتيب مجموعة الغرب قبل جولة واحدة من نهاية هذا الدور.

المملكة أرينا دوري أبطال آسيا للنخبة
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