تقرير: نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة سيقام على ملعب المملكة أرينا

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتمد ملعب المملكة أرينا في الرياض لاستضافة نهائي بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025.

ويقام نهائي البطولة القارية في 4 مايو المقبل.

وأضاف التقرير أن الاتحاد الآسيوي اعتمد إجراء مباريات الدور ربع النهائي ونصف النهائي في ملعبي الأول بارك والمملكة أرينا بالسعودية.

بواقع مباراتين في ملعب الأول بارك، ومثلهما في ملعب المملكة أرينا، فيما يستضيف الملعبان مباراتي نصف النهائي.

وكان الاتحاد الآسيوي أعلن في وقت سابق استضافة السعودية منافسات ربع النهائي بنظام التجمع، خلال الفترة من 25 أبريل حتى 4 مايو المقبلين.

وضَمِنت الفرق السعودية الثلاثة المشاركة في بطولة النخبة وهي الهلال والنصر وأهلي جدة العبور إلى دور الـ 16.

إذ تتصدر المراكز الثلاثة الأولى في ترتيب مجموعة الغرب قبل جولة واحدة من نهاية هذا الدور.