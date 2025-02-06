فولام يعلن ضم ويليان من جديد

الخميس، 06 فبراير 2025 - 18:49

كتب : FilGoal

ويليان - أرسنال - فولام - الدوري الإنجليزي

أعلن نادي فولام يوم الخميس تعاقده مع البرازيلي ويليان رغم انتهاء فترة الانتقالات الشتوية.

وفسخ البرازيلي عقده مع نادي أولمبياكوس اليوناني وأصبح لاعبا حرا.

ويحق للنادي التعاقد مع أي لاعب حر خارج فترة القيد.

أخبار متعلقة:
رقم قياسي ينتظر صلاح أمام توتنام مارسيلو يعلن اعتزاله بعمر 36 عاما نيمار يرد على جيسوس: الملعب هو المكان الوحيد الذي يمكنني فيه الدفاع عن نفسي سلوت: صلاح لم يجدد تعاقده مع ليفربول.. ويجب أن نكون على أتم الاستعداد

ووقع ويليان على عقد يربطه بفولام حتى نهاية الموسم الجاري.

Willian pictured signing for Fulham.

ويرتدي ويليان القميص رقم 22 مع فولام.

ولعب ويليان بقميص فولام من قبل في الفترة من 2022 إلى 2024.

Willian holding his number 22 Fulham shirt.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 36 عاما في 11 مباراة مع فريقه اليوناني وصنع هدفا بدون التسجيل مطلقا.

ولعب ويليان 499 دقيقة فقط مع أولمبياكوس في جميع البطولات.

وانضم ويليان إلى حامل لقب دوري المؤتمرات في 2 سبتمبر الماضي في صفقة انتقال حر.

ورحل ويليان عن صفوف أرسنال نحو كورينثيانز البرازيلي في أغسطس 2021 بعدما فسخ تعاقده مع النادي اللندني.

وبدأ ويليان مسيرته مع فريق كورينثيانز الأول في 2006، قبل أن يشد رحاله نحو أوروبا بالانتقال إلى شاختار دونيتسك الأوكراني في صيف 2007 مقابل 14 مليون يورو.

استمر اللاعب في صفوف الفريق الأوكراني حتى يناير 2013، حين انتقل إلى أنجي الروسي مقابل 35 مليون يورو في يناير 2013، وفي صيف العام ذاته، انتقل إلى تشيلسي مقابل نفس الرقم.

وبعد 7 سنوات بقميص البلوز، ذهب البرازيلي إلى آرسنال في صفقة انتقال حر، وبعد بداية مشرقة بصناعة 3 أهداف في أولى مباريات البريميرليج، انتهى الموسم بتسجيله هدفا وحيدا وصناعته لـ7 أهداف في 37 مباراة.

ويليان فولام أولمبياكوس
نرشح لكم
رئيس الوكرة: لم أقلل من الزمالك وننتظر عرضه الرسمي لضم دالا.. ولهذا السبب سأمنحه للأهلي مجانا بعد ارتباطه بـ الزمالك..الزرهوني سيزامل كهربا في الاتحاد الليبي من زعيم لآخر.. نور الدين البحار إلى الاتحاد السكندري بارادو لـ في الجول: تم غلق ملف مفاوضات الزمالك لضم بولبينة نهائيا لعب لـ الأهلي سابقا.. سموحة يضم لاعب تيم إف سي الصفقة السادسة.. كرامو كوامي ينضم لـ الاتحاد السكندري خبر في الجول - الزمالك يتمم اتفاقه بشأن المغربي صلاح الدين مصدق.. وتفاصيل الاتفاق مصدر مقرب من محمد شريف لـ في الجول: مفاوضات متقدمة مع الزمالك بمقابل مادي ضخم
أخر الأخبار
محمد شريف يشارك في خسارة الخليج بخماسية 4 دقيقة | سعودي في الجول
الدوري المصري سيدات - اتحاد الكرة يعلن تفاصيل قرعة المرحلة الثانية لموسم 2024-25 13 دقيقة | رياضة نسائية
قائمة بيراميدز - رمضان صبحي وماييلي في الهجوم ضد سموحة.. و3 غيابات 21 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة سيقام على ملعب المملكة أرينا 22 دقيقة | آسيا
فولام يعلن ضم ويليان من جديد 38 دقيقة | ميركاتو
بابافاسليو: ما قدمناه أمام مودرن نتيجة مجهود شوقي غريب 39 دقيقة | الدوري المصري
بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة صديق أوجولا.. ومدة غيابه 45 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) بتروجت.. جووول إمام عاشور 47 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الخرافي لضم موسى التعمري 2 وكيل كوتيسا يكشف لـ في الجول موقف اللاعب النهائي من الانتقال لـ الأهلي 3 قرعة ملحق دوري الأبطال - مانشستر سيتي أمام ريال مدريد.. وقمتان هولندية إيطالية 4 مصدر مقرب من مصطفى محمد لـ في الجول: الأهلي والزمالك تواصلا معه.. وحسم مستقبله خلال ساعات