بابافاسليو: ما قدمناه أمام مودرن نتيجة مجهود شوقي غريب

عبر نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني لغزل المحلة عن سعادته بالعودة مجددا لقيادة غزل المحلة.

وأوضح بابافاسيليو في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "أقدم الشكر لشوقي غريب المدير الفني السابق للفريق، لأن ما قدمناه اليوم كان نتيجة مجهوده مع الفريق الفترة الماضية".

وتولى بابافاسيليو مهمة تدريب غزل المحلة يوم 3 فبراير الماضي، خلفا لشوقي غريب المدير الفني السابق للفريق.

وأتم بابافاسيليو "رسخت في عقلية اللاعبين عدم خسارة أي نقاط على ملعبنا في المحلة".

وحقق غزل المحلة الفوز على حساب مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف وحيد في الأسبوع الـ12 من مسابقة الدوري والتي أقيمت على ملعب المحلة.

وتعتبر تلك هي الولاية الثانية لبابافاسيليو مع غزل المحلة إذ تولى قيادة الفريق من سبتمبر 2022 إلى يناير 2023.

وتعرض زعيم الفلاحين لـ 5 هزائم متتالية في الدوري آخرها ضد فاركو بنتيجة 3-2 في الجولة 11.

وقاد شوقي غريب الفريق في 9 مباريات فاز في 3 وتعادل في 1 وخسر 5 بجميع المسابقات.

وبدأ بابافسيليو الموسم في قيادة الاتحاد السكندري لكنه رحل بسبب سوء النتائج، وسبق أن قاد زعيم الفلاحين من قبل في الموسم قبل الماضي.