بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة صديق أوجولا.. ومدة غيابه

الخميس، 06 فبراير 2025 - 18:42

كتب : أحمد الخولي

صديق أوجولا - بيراميدز - الجونة

كشف نادي بيراميدز تفاصيل إصابة ومدة غياب لاعبه النيجيري صديق أوجولا.

صديق أوجولا

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وتعرض أوجولا للإصابة خلال فوز بيراميدز على المنصورة 3-0 في دور الـ32 من كأس مصر.

وقال مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عبر مركز ناديه الإعلامي: "إيجولا أجرى أشعة خلال الساعات الماضية، أثبتت معاناة اللاعب من إصابة على مستوى الركبة، وجزع في الأربطة، بسبب كدمة قوية في عظام الركبة هي التي تسبب الآلام التي يعاني منها".

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وأوضح "اللاعب تقرر وضع برنامج تأهيلي له مدته 3 أسابيع من أجل التعافي من الإصابة، والعودة مجددا للمشاركة في المباريات مع الفريق".

وتعرض النيجيري أوجولا للإصابة في الدقائق الأولى من مباراة المنصورة في كأس مصر ليغادر الملعب ويشارك بدلا منه أحمد عاطف "قطة".

وجاءت إصابة أوجولا بعد اصطدام مع حارس مرمى المنصورة في الهدف الأول لفريقه.

وكان أوجولا انضم لصفوف بيراميدز بداية الموسم الجاري قادما من سيراميكا كليوباترا.

ولعب أوجولا 16 مباراة مع بيراميدز هذا الموسم وسجل 4 أهداف وصنع 4.

صديق إوجولا بيراميدز
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