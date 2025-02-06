الظهور الأول لبابافاسيليو.. غزل المحلة يعود للانتصارات على حساب مودرن سبورت

الخميس، 06 فبراير 2025 - 18:25

كتب : FilGoal

غزل المحلة ضد مودرن سبورت

عاد نادي غزل المحلة لطريق الانتصارات في مسابقة الدوري بعد 5 مباريات متتالية بدون

وفاز غزل المحلة على مودرن سبورت 2-1 ضمن الجولة 12 من مسابقة الدوري.

وسجل عمرو الجزار ومحمد علي بن حمودة هدفي غزل المحلة، بينما أحرز محمد هلال هدف مودرن سبورت الوحيد.

الفوز رفع رصيد غزل المحلة إلى 11 نقطة في المركز 15.

بينما توقف رصيد مودرن سبورت عند 7 نقاط في المركز 17 (قبل الأخير) برصيد 7 نقاط.

غزل المحلة فاز على مودرن سبورت 2-1 ويحقق الانتصار بعد غياب 5 مباريات

بابا فاسيليو حقق الفوز في ظهوره الأول مع غزل المحلة هذا الموسم بعد توليه المهمة خلفا لشوقي غريب.

مودرن سبورت لم يحقق الفوز إلا على الزمالك هذا الموسم بعد مرور 12 جولة.

غزل المحلة الدوري المصري
نرشح لكم
بينهم العربي بدر.. طنطا يضم 3 صفقات على سبيل الإعارة لنهاية الموسم إمام عاشور يسجل في شباك بتروجت ويرتقي لصدارة هدافي الدوري قائمة بيراميدز - رمضان صبحي وماييلي في الهجوم ضد سموحة.. و3 غيابات بابافاسليو: ما قدمناه أمام مودرن نتيجة مجهود شوقي غريب بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة صديق أوجولا.. ومدة غيابه استراحة الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) بتروجت.. نهاية الشوط الأول فاركو يحقق ثاني انتصاراته تواليا ويسقط سيراميكا كليوباترا تشكيل بتروجت - المتولي وشيكودي أساسيان أمام الأهلي
أخر الأخبار
بينهم العربي بدر.. طنطا يضم 3 صفقات على سبيل الإعارة لنهاية الموسم 16 دقيقة | الكرة المصرية
بيلد: بايرن قد يفقد ساني وجنابري أمام فيردر بريمن 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
إمام عاشور يسجل في شباك بتروجت ويرتقي لصدارة هدافي الدوري 37 دقيقة | الدوري المصري
محمد شريف يشارك في خسارة الخليج بخماسية 42 دقيقة | سعودي في الجول
الدوري المصري سيدات - اتحاد الكرة يعلن تفاصيل قرعة المرحلة الثانية لموسم 2024-25 51 دقيقة | رياضة نسائية
قائمة بيراميدز - رمضان صبحي وماييلي في الهجوم ضد سموحة.. و3 غيابات 59 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة سيقام على ملعب المملكة أرينا ساعة | آسيا
فولام يعلن ضم ويليان من جديد ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الخرافي لضم موسى التعمري 2 وكيل كوتيسا يكشف لـ في الجول موقف اللاعب النهائي من الانتقال لـ الأهلي 3 قرعة ملحق دوري الأبطال - مانشستر سيتي أمام ريال مدريد.. وقمتان هولندية إيطالية 4 مصدر مقرب من مصطفى محمد لـ في الجول: الأهلي والزمالك تواصلا معه.. وحسم مستقبله خلال ساعات