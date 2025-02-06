الظهور الأول لبابافاسيليو.. غزل المحلة يعود للانتصارات على حساب مودرن سبورت

عاد نادي غزل المحلة لطريق الانتصارات في مسابقة الدوري بعد 5 مباريات متتالية بدون

وفاز غزل المحلة على مودرن سبورت 2-1 ضمن الجولة 12 من مسابقة الدوري.

وسجل عمرو الجزار ومحمد علي بن حمودة هدفي غزل المحلة، بينما أحرز محمد هلال هدف مودرن سبورت الوحيد.

الفوز رفع رصيد غزل المحلة إلى 11 نقطة في المركز 15.

بينما توقف رصيد مودرن سبورت عند 7 نقاط في المركز 17 (قبل الأخير) برصيد 7 نقاط.

التاني محلاااااااوي🔥🔥.. بن حمودة يستغل عرضية بالمقاس ويسكنها في شباك جنش معلنا عن التقدم بالهدف الثاني pic.twitter.com/1iQkPF3oKQ — ON Sport (@ONTimeSports) February 6, 2025

غزل المحلة فاز على مودرن سبورت 2-1 ويحقق الانتصار بعد غياب 5 مباريات

بابا فاسيليو حقق الفوز في ظهوره الأول مع غزل المحلة هذا الموسم بعد توليه المهمة خلفا لشوقي غريب.

مودرن سبورت لم يحقق الفوز إلا على الزمالك هذا الموسم بعد مرور 12 جولة.