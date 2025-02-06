فاركو يحقق ثاني انتصاراته تواليا ويسقط سيراميكا كليوباترا

الخميس، 06 فبراير 2025 - 18:20

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

حقق فاركو ثاني انتصاراته على التوالي في الدوري المصري وتفوق على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في الجولة 12.

سجل هدفا فاركو كل من عمرو ناصر ومحمد فخري، فيما سجل إسلام عيسى هدف سيراميكا الوحيد.

الفوز رفع رصيد فاركو لـ 18 نقطة في المركز السادس بفارق نقطة عن المربع الذهبي.

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فيما ظل سيراميكا خامسا برصيد 19 نقطة ومتكبدا الخسارة الثانية تواليا.

ويعد ذلك ثاني انتصار لفاركو على سيراميكا في جميع المسابقات والأول منذ 2021.

وصف المباراة

منع القائم الأيسر لمحمد سعيد "شيكا" فرصة التقدم لسيراميكا في الدقيقة 7.

واستفاد عمرو ناصر من تشتيت دفاعي خاطئ من داخل منطقة الجزاء وأودع الكرة في الشباك بسهولة متقدما لفاركو بالهدف الأول في الدقيقة 23.

وكاد سيراميكا أن يُدرك التعادل سريعا لكن العارضة منعت فرصة جاستس أرثر في الدقيقة 27.

وبعد دقيقتين فقط ومن عرضية متقنة أودع إسلام عيسى برأسية هدف تعادل سيراميكا.

وتألق شيكا في التصدي لتصويبة أحمد بلحاج من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 37.

في الشوط الثاني تقدم فاركو مجددا بتصويبة أرضية رائعة من محمد فخري من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 51.

ومرت تصويبة مروان عثمان بجوار القائم دون خطورة على القائم في الدقيقة 65.

وقبل ربع ساعة كاد عمرو ناصر أن يسجل الهدف الثالث لفاركو لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر.

ومرت الدقائق الأخيرة من المباراة دون جديد لتنتهي بفوز ثاني على التوالي لفاركو.

سيراميكا كليوباترا فاركو الدوري المصري
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