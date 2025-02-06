تشكيل بتروجت - المتولي وشيكودي أساسيان أمام الأهلي

الخميس، 06 فبراير 2025 - 18:01

كتب : FilGoal

جابريل شيكودي - حامد حمدان - هادي رياض - بتروجت

أعلن سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت عن تشكيله لمواجهة الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

ويشارك رشاد المتولي وشيكودي جبريل في التشكيل الأساسي أمام الفريق الأحمر.

وجاء تشكيل بتروجت كالتالي:

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حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: محمود شديد – هادي رياض – أحمد بحبح - توفيق محمد

الوسط: محمد علي عكاشة - أدهم حامد - رشاد المتولي

الهجوم: بدر موسى- وزياد فرج - شيكودي جبريل

البدلاء: محمد خليفة - إسلام عبد الله - عبد الله محمود - عبد العزيز السيد - إسلام هشام - خالد أبو زيادة - مصطفى الجمل - إسماعيل بامبا - أحمد فاروق

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر.

فيما يحتل بتروجت المركز السابع برصيد 17 نقطة.

بتروجت الدوري المصري الأهلي
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