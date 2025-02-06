تشكيل الأهلي - عودة الشناوي ومشاركة جراديشار الثانية أمام بتروجت

أعلن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عن تشكيله لمواجهة بتروجت ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

ويتواجد إمام عاشور في الخط الهجومي للفريق، وهو هداف الدوري في الوقت الحالي مناصفة مع ناصر منسي مهاجم الزمالك برصيد 6 أهداف لكل منهما.

فيما يتواجد السلوفيني نيتس جراديشار في الخط الأمامي بصفة أساسية للمرة الثانية على التوالي، والثالثة إجمالا بعد ظهوره في الشوط الثاني أمام بيراميدز.

كما عاد محمد الشناوي لحراسة المرمى بعد مشاركة مصطفى شوبير في المباراة الماضية أمام مودرن سبورت.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - مصطفى العش - كريم الدبيس

خط الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: إمام عاشور - نيتس جراديشار - حسين الشحات

البدلاء: مصطف شوبير - خالد عبد الفتاح - أكرم توفيق - كريم وليد - عمر الساعي - أحمد رضا - أحمد نبيل كوكا - محمد عبد الله - حمزة عبد الكريم

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر.

فيما يحتل بتروجت المركز السابع برصيد 17 نقطة.