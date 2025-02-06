بعد ارتباطه بـ الزمالك..الزرهوني سيزامل كهربا في الاتحاد الليبي

بات نوفل الزرهوني لاعب نادي الرجاء المغربي قريبا من الانتقال لنادي الاتحاد الليبي.

وارتبط الزرهوني بالانتقال لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب موقع لو سبورت 360 المغربي، فإن الزرهوني أتم اتفاقه مع نادي الاتحاد الليبي للانضمام إلى صفوفه.

وأوضح التقرير ذاته أن الرجاء المغربي سيحصل على ما يقرب من 500 ألف دولار للتخلي عن خدمات الزرهوني.

ويضم نادي الاتحاد الليبي بين صفوفه، محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي معارا حتى نهاية الموسم الجاري.

وكشف سيد مصطفى وكيل أعمال نوفل الزرهوني لاعب الرجاء المغربي في وقت سابق عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال سيد مصطفى لـ FilGoal.com: "الزمالك من أكبر الفرق في إفريقيا وشرف كبير اللعب له، لكن المفاوضات مع الزرهوني ليست رسمية حتى الآن".

وأضاف "اللاعب يحترم تعاقده مع الرجاء ولم يتفق مع أي ناد آخر".

وأكمل "الزرهوني سيحدد وجهته بالاتفاق مع الرجاء خلال الساعات المقبلة".

وأنهى حديثه قائلا: "هناك اهتمامات من أندية سعودية وقطرية وإماراتية، لكن ندرس مستقبله بتأني".

ويشغل الزرهوني مركزي الجناح الأيمن والأيسر.

ويبلغ الزرهوني من العمر 29 عاما.

وبدأ مسيرته الكروية في الرجاء وخرج منه معارا إلى فتح الرباط المغربي قبل أن ينتقل إلى الحزم السعودي في شتاء 2022.

وعاد في شتاء 2023 إلى الرجاء معارا حتى تعاقد معه بشكل دائم منذ صيف 2023.

وشارك الزرهوني في 22 مباراة مع الرجاء خلال الموسم الجاري في جميع البطولات وسجل 4 أهداف وصنع 7 آخرين.