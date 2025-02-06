من زعيم لآخر.. نور الدين البحار إلى الاتحاد السكندري

الخميس، 06 فبراير 2025 - 17:09

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - بيان رسمي

أعلن نادي الاتحاد السكندري ضم نور الدين البحار قادما اتحاد جدة السعودي.

لاعب الوسط وقع على تعاقد لمدة 3 مواسم ونصف.

وسبق أن حضر فترة معايشة في نادي رودا الهولندي قبل الانضمام لزعيم الثغر.

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صاحب الـ 21 عاما أصبح سابع صفقات زعيم الثغر.

وسبق أن لعب البحار لمنتخب مصر للشباب تحت قيادة محمود جابر.

May be an image of ‎2 people and ‎text that says '‎ALITTIHAD 1 ባጦ ണാലണലാണലടാലെടാലലിണല് وع الموقع الرس الرسمي .ووشنن لنادي الاتحاد السكندري KELAME مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى يتعاقد مع لاعب خط الوسط نور الدين البحار من مواليد 2004 قادما من نادي أتحاد جده السعودي ويذكر أن اللاعب سبق حضر فترة معايشة مع نادى lgj بهولندا قبل توقيع عقده نادى الاتحاد السكندرى الذى يمتد لثلاث مواسم و نصف وجاء التعاقد مع اللعب عقب رغبة و موافقة الكابتن طلعت يوسف المدير الفني للفريق ലണലനുിെണിാലര്ണുലാബോകലാണ‎'‎‎

وبات البحار سابع صفقات زعيم الثغر بعد محمود علاء وشكري نجيب ويوسف أسامة نبية وإسلام مروزق وسمير فكري والإيفواري كرامو كوامي.

ويحتل الاتحاد المركز الـ 12 برصيد 14 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري.

ويستعد الاتحاد للقاء المصري في الجولة 12 من المسابقة.

الاتحاد السكندري الدوري المصري نور الدين البحار
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