من زعيم لآخر.. نور الدين البحار إلى الاتحاد السكندري

أعلن نادي الاتحاد السكندري ضم نور الدين البحار قادما اتحاد جدة السعودي.

لاعب الوسط وقع على تعاقد لمدة 3 مواسم ونصف.

وسبق أن حضر فترة معايشة في نادي رودا الهولندي قبل الانضمام لزعيم الثغر.

صاحب الـ 21 عاما أصبح سابع صفقات زعيم الثغر.

وسبق أن لعب البحار لمنتخب مصر للشباب تحت قيادة محمود جابر.

وبات البحار سابع صفقات زعيم الثغر بعد محمود علاء وشكري نجيب ويوسف أسامة نبية وإسلام مروزق وسمير فكري والإيفواري كرامو كوامي.

ويحتل الاتحاد المركز الـ 12 برصيد 14 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري.

ويستعد الاتحاد للقاء المصري في الجولة 12 من المسابقة.