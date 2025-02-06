بارادو لـ في الجول: تم غلق ملف مفاوضات الزمالك لضم بولبينة نهائيا

الخميس، 06 فبراير 2025 - 16:13

كتب : محمود حمدي

عادل بولبينة - بارادو

كشف حسن زطشي رئيس نادي بارادو الجزائري غلق ملف مفاوضات الزمالك لضم عادل بولبينة بشكل نهائي.

وأوضح زطشي أن الزمالك تواصل مع النادي لضم هداف الدوري الجزائري على مدار 3 أيام قبل أن تتوقف المفاوضات وغلق الملف نهائيا.

وكشف حسن زطشي رئيس نادي بارادو لـ FilGoal.com: "أود توضيح الأمور بشأن المفاوضات التي جرت مع الزمالك لضم عادل بولبينة، تم التواصل معنا بالفعل وكان من دواعي سرورنا التحدث مع الجانب المصري".

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وتابع "تم التفاوض لمدة 3 أيام، وقدمنا شروطنا والتي تم تحديدها خلال اجتماع مجلس الإدارة، ويجب التذكير أن الانتقالات عادة تتم في فترة الصيف".

واختتم زطشي "ملف مفاوضات الزمالك لضم عادل بولبينة تم غلقه نهائيا ولن يكون هناك أي متابعة بخصوصه، على ما يبدو أن الزمالك يرى أن الشروط التي اقترحناها لا تتماشى مع متطلباته".

وكان أحمد حسام "ميدو" عضو اللجنة الاستشارية بنادي الزمالك قد نفى تقديم النادي لعرض رسمي من أجل ضم بولبينة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأبيض دخل في محاولات للتوصل لاتفاق في الساعات الماضية مع النادي الجزائري لضم هدافه.

وعلم FilGoal.com أيضا أن النادي الجزائري متمسك بالحصول على 3 ملايين دولار.

عادل بولبينة هو هداف الدوري الجزائري برصيد 12 هدفا عقب مرور 15 جولة وبفارق 7 أهداف عن أقرب منافسيه.

في آخر 8 مباريات خاضها بولبينة بالدوري الجزائري نجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة هدف.

بولبينة صاحب الـ 21 عاما خاض بشكل عام 16 مباراة مع بارادو في مختلف المسابقات هذا الموسم وساهم في 15 هدفا إذ سجل 12 وصنع 3 آخرين.

الدوري المصري الزمالك بارادو عادل بولبينة
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