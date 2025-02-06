انتهت الدوري المصري - الغزل (2)-(1) مودرن وسيراميكا (1)-(2) فاركو.. انتصاران

الخميس، 06 فبراير 2025 - 16:02

كتب : FilGoal

ياسين مرعي - فاركو - غزل المحلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الدوري المصري بين غزل المحلة ومودرن سبورت، وسيراميكا كليوباترا وفاركو.

وتقام المباراتان لحساب الجولة 12 من الدوري المصري بدءا من الرابعة عصرا.

غزل المحلة × مودرن سبورت

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انتهت

ق 82: جووول بن حمودة يضيف الثاني برأسية رائعة

ق 70: لاعب المحلة ينفرد ويراوغ جنش لكن الدفاع يشتت في الوقت المناسب

ق 62: تقنية الفيديو تلغي هدفا لغزل المحلة بداعي التسلل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: جووول محمد هلال يسجل التعادل من ركلة جزاء

ق 36: ركلة جزاء لصالح مودرن سبورت بعد العودة لتقنية الفيديو

ق 27: بطاقة حمراء لمحمود رزق مدافع مودرن بعد عرقلة لمهاجم غزل المحلة

ق 11: جوووول أوووول.. عمرو الجزار يستغل خطأ الحارس ويسجل الهدف الأول

بداية اللقاء

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سيراميكا كليوباترا × فاركو

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انتهت

ق 75: تصويبة أرضية مقوسة من عمرو ناصر تمر بجوار القائم الأيسر لسيراميكا

ق 65: تسديدة قوية من مروان عثمان تمر بجوار القائم دون خطورة

ق 51: جوووول الثااني لفاركو بتسديدة أرضية رائعة سكنت الشباك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 37: الحارس يتألق ويتصدى لتصويبة أحمد بلحاج من داخل منطقة الجزاء

ق 29: جوووول رأسية متقنة من إسلام عيسى تدرك التعادل لسيراميكا

ق 27: العارضة تمنع التعادل لسيراميكا بعد تصويبة قوية من جاستس أرثر

ق 23: جووول أووول عمرو ناصر يتقدم لفاركو مستفيدا من خطأ دفاعي

ق 7: القائم الخاص بفاركو يمنع هدفا محققا لسيراميكا كليوباترا

بداية اللقاء

فاركو الدوري المصري غزل المحلة سيراميكا مودرن سبورت
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