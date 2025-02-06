لعب لـ الأهلي سابقا.. سموحة يضم لاعب تيم إف سي

أعلن نادي تيم إف سي إتمام صفقة انتقال علي عمرو مهاجم الفريق إلى صفوف سموحة ضمن سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وسبق وأن مثل علي عمرو فريق الأهلي وخاض مباراتين مع الفريق الأول.

وانتقل علي عمرو إلى صفوف تيم إف سي قبل انطلاق الموسم الجاري.

وظهر علي عمرو بصورة جيدة خلال مباراتي كأس مصر التي خاضهما فريقه قبل الخروج أمام الجونة في ثمن النهائي.

وفجّر تيم إف سي مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أقصى فريق الاتحاد من دور الـ 32.

وكان علي عمرو لاعبا ضمن صفوف شباب الأهلي قبل أن ينتقل إلى فريق القناة في صيف 2023.

وبعد موسم انتقل علي عمرو من القناة إلى تيم إف سي قبل انطلاق الموسم الجاري.

وأتم سموحة تعاقده مع علي عمرو ليدعم هجوم الفريق السكندري في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

ولعب علي عمرو مباراتين كبديل مع فريق الأهلي الأول أمام طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا في أغسطس 2022.