الصفقة السادسة.. كرامو كوامي ينضم لـ الاتحاد السكندري

الخميس، 06 فبراير 2025 - 15:58

كتب : هاني العوضي

كرامو كوامي - الاتحاد

أعلن نادي الاتحاد السكندري ضم الإيفواري كرامو كوامي.

المهاجم الإيفواري وقع لمدة موسم ونصف.

وسبق له ارتداء قمصان فرق أسيك ميموزا الإيفواري وسيمبا التنزاني والأولمبي الليبي.

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وجاء التعاقد بعد موافقة طلعت يوسف المدير الفني للفريق على إتمامها.

وأصبح الإيفواري سادس الصفقات الشتوية لزعيم الثغر بعد كل من محمود علاء وشكري نجيب ويوسف أسامة نبية وإسلام مرزوق وسمير فكري.

May be an image of ‎2 people and ‎text that says '‎ALITTIHAD 17 ባዞ ലലോലടലാഞലെണലണണ الموقع لرس الر ي خ لنادي الاتحاد السكندري مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى يتعاقد مع المهجم الايفوارى كرامو

وخاض الإيفواري صاحب الـ 28 عاما 8 مباريات في الدوري الليبي هذا الموسم سجل هدفا وصنع آخر.

ويأتي انضمام كوامي لتعويض رحيل بنجامين بواتينج الذي انتقل للنصر الليبي.

وسبق أن خاض 3 مباريات بقميص منتخب كوت ديفوار وسجل هدفا بقميص الأفيال ضد أوغندا العام الماضي في أمم إفريقيا للمحليين.

ويحتل الاتحاد المركز الـ 12 برصيد 14 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري.

ويستعد الاتحاد للقاء المصري في الجولة 12 من المسابقة.

الاتحاد السكندري الأولمبي الليبي كرامو كوامي
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