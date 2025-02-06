التشكيل - بابافسيليو يعتمد على رباعي في دفاع المحلة.. والصفقات الجديدة تقود مودرن سبورت

اختار نيكوديموس بابافسيليو المدير الفني الجديد لـ غزل المحلة أول تشكيل له في ولايته الفنية الثانية ضد مودرن سبورت.

ويلتقي الفريقان على استاد غزل المحلة في الرابعة عصرا لحساب الجولة 12 من الدوري المصري.

بينما دفع فرانك دوما المدير الفني لـ مودرن سبورت بالصفقات الجديدة في تشكيله الأساسي وعلى رأسها حسام حسن والتونسي معتز زدام.

وجاء تشكيل غزل المحلة

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: يحيى زكريا - عمرو الجزار – أحمد فتحي – محمد جابر

الوسط: محمد أشرف – أحمد فوزي – خالد الإخميمي

الهجوم: عماد ميهوب – محمد علي بن حمودة – عبده يحيى

فيما جاء تشكيل مودرن سبورت

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: علي فوزي - محمود رزق – طارق سيد – محمد دسوقي

الوسط: أحمد يوسف – معتز زدام – محمد هلال

الهجوم: وليد علي فرج – أرنولد إيبا – حسام حسن

ويحتل غزل المحلة المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط، فيما يأتي مودرن سبورت في المركز الـ 17 برصيد 7 نقاط.