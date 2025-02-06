التشكيل - بابافسيليو يعتمد على رباعي في دفاع المحلة.. والصفقات الجديدة تقود مودرن سبورت

الخميس، 06 فبراير 2025 - 15:21

كتب : FilGoal

غزل المحلة ضد حرس الحدود

اختار نيكوديموس بابافسيليو المدير الفني الجديد لـ غزل المحلة أول تشكيل له في ولايته الفنية الثانية ضد مودرن سبورت.

ويلتقي الفريقان على استاد غزل المحلة في الرابعة عصرا لحساب الجولة 12 من الدوري المصري.

بينما دفع فرانك دوما المدير الفني لـ مودرن سبورت بالصفقات الجديدة في تشكيله الأساسي وعلى رأسها حسام حسن والتونسي معتز زدام.

أخبار متعلقة:
أحمد عبد القادر يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري القطري لشهر يناير كرة يد - البداية غدا الجمعة.. مواعيد مباريات المرحلة الختامية من دوري المحترفين قائمة بتروجت - تواجد رشاد المتولي وشيكودي أمام الأهلي في الدوري ارتبط اسمه بالأهلي من قبل.. لاتي لاث يصبح أغلى لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي

وجاء تشكيل غزل المحلة

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: يحيى زكريا - عمرو الجزار – أحمد فتحي – محمد جابر

الوسط: محمد أشرف – أحمد فوزي – خالد الإخميمي

الهجوم: عماد ميهوب – محمد علي بن حمودة – عبده يحيى

فيما جاء تشكيل مودرن سبورت

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: علي فوزي - محمود رزق – طارق سيد – محمد دسوقي

الوسط: أحمد يوسف – معتز زدام – محمد هلال

الهجوم: وليد علي فرج – أرنولد إيبا – حسام حسن

ويحتل غزل المحلة المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط، فيما يأتي مودرن سبورت في المركز الـ 17 برصيد 7 نقاط.

غزل المحلة مودرن سبورت الدوري المصري
نرشح لكم
إمام عاشور يسجل في شباك بتروجت ويرتقي لصدارة هدافي الدوري قائمة بيراميدز - رمضان صبحي وماييلي في الهجوم ضد سموحة.. و3 غيابات بابافاسليو: ما قدمناه أمام مودرن نتيجة مجهود شوقي غريب بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة صديق أوجولا.. ومدة غيابه استراحة الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) بتروجت.. نهاية الشوط الأول الظهور الأول لبابافاسيليو.. غزل المحلة يعود للانتصارات على حساب مودرن سبورت فاركو يحقق ثاني انتصاراته تواليا ويسقط سيراميكا كليوباترا تشكيل بتروجت - المتولي وشيكودي أساسيان أمام الأهلي
أخر الأخبار
بينهم العربي بدر.. طنطا يضم 3 صفقات على سبيل الإعارة لنهاية الموسم 15 دقيقة | الكرة المصرية
بيلد: بايرن قد يفقد ساني وجنابري أمام فيردر بريمن 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
إمام عاشور يسجل في شباك بتروجت ويرتقي لصدارة هدافي الدوري 36 دقيقة | الدوري المصري
محمد شريف يشارك في خسارة الخليج بخماسية 41 دقيقة | سعودي في الجول
الدوري المصري سيدات - اتحاد الكرة يعلن تفاصيل قرعة المرحلة الثانية لموسم 2024-25 50 دقيقة | رياضة نسائية
قائمة بيراميدز - رمضان صبحي وماييلي في الهجوم ضد سموحة.. و3 غيابات 58 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة سيقام على ملعب المملكة أرينا 59 دقيقة | آسيا
فولام يعلن ضم ويليان من جديد ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الخرافي لضم موسى التعمري 2 وكيل كوتيسا يكشف لـ في الجول موقف اللاعب النهائي من الانتقال لـ الأهلي 3 قرعة ملحق دوري الأبطال - مانشستر سيتي أمام ريال مدريد.. وقمتان هولندية إيطالية 4 مصدر مقرب من مصطفى محمد لـ في الجول: الأهلي والزمالك تواصلا معه.. وحسم مستقبله خلال ساعات