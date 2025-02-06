التشكيل - ثنائي هجومي لـ سيراميكا.. وعماد يقود وسط فاركو

يقود فاخري لاكاي ومروان عثمان هجوم سيراميكا كليوباترا في مواجهة فاركو لحساب الجولة 12 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على ملعب المقاولون العرب في الرابعة عصرا.

ويغيب أحمد رمضان وأحمد قندوسي بسبب الإيقاف عن لقاء اليوم.

في المقابل يقود عمرو ناصر وأحمد شريف هجوم فاركو، ويبدأ محمود عماد في الوسط لتعويض رحيل محمود جهاد الذي انضم للزمالك.

وجاء تشكيل سيراميكا

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: حسين السيد – رجب نبيل – جاستس أرثر – عبد الله مجدي

الوسط: إسلام عيسى - محمد عادل – محمد توني - أحمد بلحاج

الهجوم: مروان عثمان – فاخري لاكاي

فيما جاء تشكيل فاركو

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

الدفاع: جيفرسون إينكادا – ياسين مرعي – أحمد جمال – عزمي غومة

الوسط: إينوك بنجامين – عمر رضا – محمود عماد – محمد فخري

الهجوم: عمرو ناصر – أحمد شريف

ويحتل سيراميكا المركز الرابع برصيد 19 نقطة، فيما يحتل فاركو المركز التاسع برصيد 15 نقطة.