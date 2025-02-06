التشكيل - ثنائي هجومي لـ سيراميكا.. وعماد يقود وسط فاركو

الخميس، 06 فبراير 2025 - 15:15

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا

يقود فاخري لاكاي ومروان عثمان هجوم سيراميكا كليوباترا في مواجهة فاركو لحساب الجولة 12 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على ملعب المقاولون العرب في الرابعة عصرا.

ويغيب أحمد رمضان وأحمد قندوسي بسبب الإيقاف عن لقاء اليوم.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يتمم اتفاقه مع الجونة لضم مازن ياسر العقدة مستمرة.. سموحة ينتصر على سيراميكا ويسقطه في فخ الخسارة الثانية التشكيل - ثلاثي هجومي مع سيراميكا.. ومحمد سالم يقود سمحة الفوز الثالث تواليا.. سيراميكا كليوباترا يخطف فوزا قاتلا على المحلة في مباراة الظل

في المقابل يقود عمرو ناصر وأحمد شريف هجوم فاركو، ويبدأ محمود عماد في الوسط لتعويض رحيل محمود جهاد الذي انضم للزمالك.

وجاء تشكيل سيراميكا

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: حسين السيد – رجب نبيل – جاستس أرثر – عبد الله مجدي

الوسط: إسلام عيسى - محمد عادل – محمد توني - أحمد بلحاج

الهجوم: مروان عثمان – فاخري لاكاي

Image

فيما جاء تشكيل فاركو

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

الدفاع: جيفرسون إينكادا – ياسين مرعي – أحمد جمال – عزمي غومة

الوسط: إينوك بنجامين – عمر رضا – محمود عماد – محمد فخري

الهجوم: عمرو ناصر – أحمد شريف

ويحتل سيراميكا المركز الرابع برصيد 19 نقطة، فيما يحتل فاركو المركز التاسع برصيد 15 نقطة.

الدوري المصري سيراميكا كليوباترا
نرشح لكم
بارادو لـ في الجول: تم غلق ملف مفاوضات الزمالك مع بولبينة نهائيا مباشر الدوري المصري - الغزل (1)-(0) مودرن وسيراميكا (0)-(0) فاركو.. جووول أووول لعب لـ الأهلي سابقا.. سموحة يضم لاعب تيم إف سي الصفقة السادسة.. كرامو كوامي ينضم لـ الاتحاد السكندري التشكيل - بابافسيليو يعتمد على رباعي في دفاع المحلة.. والصفقات الجديدة تقود مودرن سبورت لأسباب صحية.. اتحاد الكرة يعلن استبدال الحكم المساعد لمواجهة الأهلي ضد بتروجت ميدو: مفاوضات الزمالك مع دالا وبولبينة غير صحيحة..وتصريحات رئيس الوكرة تُعيبه اتحاد الكرة يعلن إقامة مؤتمر صحفي لـ أرسين فينجر بالقاهرة غدا الجمعة
أخر الأخبار
بارادو لـ في الجول: تم غلق ملف مفاوضات الزمالك مع بولبينة نهائيا 6 دقيقة | ميركاتو
مباشر الدوري المصري - الغزل (1)-(0) مودرن وسيراميكا (0)-(0) فاركو.. جووول أووول 18 دقيقة | الدوري المصري
لعب لـ الأهلي سابقا.. سموحة يضم لاعب تيم إف سي 22 دقيقة | الدوري المصري
الصفقة السادسة.. كرامو كوامي ينضم لـ الاتحاد السكندري 22 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - بابافسيليو يعتمد على رباعي في دفاع المحلة.. والصفقات الجديدة تقود مودرن سبورت 58 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - ثنائي هجومي لـ سيراميكا.. وعماد يقود وسط فاركو ساعة | الدوري المصري
مارسيلو يعلن اعتزاله بعمر 36 عاما ساعة | أمريكا
أحمد عبد القادر يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري القطري لشهر يناير ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الخرافي لضم موسى التعمري 2 رابطة الأندية تقرر إيقاف ثلاثي بيراميدز وغرامة مالية على الأهلي 3 وكيل كوتيسا يكشف لـ في الجول موقف اللاعب النهائي من الانتقال لـ الأهلي 4 قرعة ملحق دوري الأبطال - مانشستر سيتي أمام ريال مدريد.. وقمتان هولندية إيطالية