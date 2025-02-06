مارسيلو يعلن اعتزاله بعمر 36 عاما

أعلن البرازيلي مارسيلو اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة ناجحة.

ويعتزل مارسيلو كرة القدم بعمر 36 عاما بعد مسيرة حافلة بدأت وانتهت من فلومينينسي.

وانتقل مارسيلو إلى ريال مدريد في يناير 2007 واستمر حتى صيف 2022.

وعقب رحيله من ريال مدريد خاض تجربة قصيرة في أولمبياكوس اليوناني قبل أن يعود لفلومينينسي من جديد.

وخاض مارسيلو في تجربته الثانية مع فلومينينسي 68 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3.

اللاعب البالغ 36 عاما حقق لقبي كوبا ليبرتادوريس وكوبا سود أمريكانا لأول مرة في تاريخ الفريق الموسم الماضي.

وبدأ مارسيلو مسيرته في 2005 مع فلومينينسي وقضى عامين مع الفريق قبل أن ينضم لريال مدريد ويصبح من أكثر لاعبيه تتويج بالألقاب في 15 موسما خاضها بقميص الملكي.

كما خاض موسما وحيدا بقميص أولمبياكوس اليوناني قبل العودة للبرازيل مجددا.

وحقق مارسيلو 31 لقبا خلال مسيرته على المستويين المحلي والدولي.

وشارك مارسيلو في 58 مباراة دولية بقميص البرازيل ونجح في تسجيل ستة أهداف.