أحمد عبد القادر يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري القطري لشهر يناير

توج أحمد عبد القادر لاعب نادي قطر بجائزة أفضل لاعب في الدوري القطري عن شهر يناير.

وتألق أحمد عبد القادر مع فريق قطر الشهر الماضي وساهم في ثلاثة أهداف لفريق.

ولعب عبد القادر ثلاث مباريات مع نادي قطر في شهر يناير وسجل هدفين وصنع هدفا.

وساهمت أهداف عبد القادر في تحقيق نادي قطر 6 نقاط على حساب السد والشمال على التوالي.

ورفع نادي قطر رصيده إلى 16 نقطة في المركز التاسع وابتعد قليلا عن المراكز المؤدية للهبوط.

3 مساهمات حاسمة توجت نجم الملك بلقب الأفضل في يناير بلا منازع! 🚀 جائزة أفضل لاعب في #دوري_نجوم_أريدُ عن شهر يناير 2025 من نصيب نجم #قطر أحمد عبد القادر 🌟 pic.twitter.com/yjI38cThd0 — مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) February 6, 2025

عبد القادر لعب مع نادي قطر 13 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع هدفا.

وانتقل عبد القادر - 25 عاما - إلى صفوف نادي قطر قبل انطلاق الموسم الجاري قادما من الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وخاض عبد القادر 113 مباراة بقميص الأهلي منذ انضمامه إلى الفريق في صيف 2021 بعد نهاية إعارته مع سموحة.

وساهم عبد القادر في 33 هدفا مع الأهلي إذ سجل 20 وصنع 12 آخرين.