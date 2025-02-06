أحمد عبد القادر يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري القطري لشهر يناير

الخميس، 06 فبراير 2025 - 14:25

كتب : FilGoal

أحمد عبد القادر - نادي قطر

توج أحمد عبد القادر لاعب نادي قطر بجائزة أفضل لاعب في الدوري القطري عن شهر يناير.

وتألق أحمد عبد القادر مع فريق قطر الشهر الماضي وساهم في ثلاثة أهداف لفريق.

ولعب عبد القادر ثلاث مباريات مع نادي قطر في شهر يناير وسجل هدفين وصنع هدفا.

أخبار متعلقة:
سجل وصنع.. عبد القادر يقود قطر للفوز على الشمال في الوقت القاتل تقرير: زياش يصل قطر تمهيدا للانضمام إلى الدحيل عبد القادر: هكذا فزنا على السد.. ويجب أن نعيد قطر لمكانته الطبيعية عبد القادر يساهم في فوز قطر أمام السد

وساهمت أهداف عبد القادر في تحقيق نادي قطر 6 نقاط على حساب السد والشمال على التوالي.

ورفع نادي قطر رصيده إلى 16 نقطة في المركز التاسع وابتعد قليلا عن المراكز المؤدية للهبوط.

عبد القادر لعب مع نادي قطر 13 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع هدفا.

وانتقل عبد القادر - 25 عاما - إلى صفوف نادي قطر قبل انطلاق الموسم الجاري قادما من الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وخاض عبد القادر 113 مباراة بقميص الأهلي منذ انضمامه إلى الفريق في صيف 2021 بعد نهاية إعارته مع سموحة.

وساهم عبد القادر في 33 هدفا مع الأهلي إذ سجل 20 وصنع 12 آخرين.

أحمد عبد القادر نادي قطر الدوري القطري
نرشح لكم
بمشاركة عبد المنعم.. نيس يودع كأس فرنسا أمام فريق من الدرجة الرابعة تشكيل نيس - عبد المنعم أساسي أمام بريوتشين في كأس فرنسا كهربا يسجل في تعادل الاتحاد الليبي أمام المجد في ظهوره الأول بالدوري القاضية الثانية تواليا.. هدف مصطفى محمد يتسبب في إقالة مدرب ريمس تريزيجيه: نسعى لاستكمال مشوارنا في أبطال آسيا.. والفرق الكبيرة تمر بظروف مواعيد مباريات الاثنين 3 فبراير.. تريزيجيه وكأس مصر وتشيلسي مدرب نانت يشيد بـ مصطفى محمد بعد هدف الفوز ضد ريمس انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (1)-(5) أرسنال.. نتيجة ساحقة
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - الغزل (0)-(0) مودرن وسيراميكا (0)-(0) فاركو.. بداية المباراتين دقيقة | الدوري المصري
لعب لـ الأهلي سابقا.. سموحة يضم لاعب تيم إف سي 5 دقيقة | الدوري المصري
الصفقة السادسة.. كرامو كوامي ينضم لـ الاتحاد السكندري 5 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - بابافسيليو يعتمد على رباعي في دفاع المحلة.. والصفقات الجديدة تقود مودرن سبورت 42 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - ثنائي هجومي لـ سيراميكا.. وعماد يقود وسط فاركو 48 دقيقة | الدوري المصري
مارسيلو يعلن اعتزاله بعمر 36 عاما ساعة | أمريكا
أحمد عبد القادر يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري القطري لشهر يناير ساعة | المحترفون
نيمار يرد على جيسوس: الملعب هو المكان الوحيد الذي يمكنني فيه الدفاع عن نفسي ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الخرافي لضم موسى التعمري 2 رابطة الأندية تقرر إيقاف ثلاثي بيراميدز وغرامة مالية على الأهلي 3 وكيل كوتيسا يكشف لـ في الجول موقف اللاعب النهائي من الانتقال لـ الأهلي 4 قرعة ملحق دوري الأبطال - مانشستر سيتي أمام ريال مدريد.. وقمتان هولندية إيطالية