نيمار يرد على جيسوس: الملعب هو المكان الوحيد الذي يمكنني فيه الدفاع عن نفسي

رد نيمار على خورخي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال بعد ظهوره الأول بقميص سانتوس المنضم إليه حديثا.

نيمار النادي : سانتوس سانتوس الهلال

وشارك نيمار في الشوط الثاني من المواجهة التي انتهت بالتعادل بين سانتوس وبوتافوجو بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة باوليستا (بطولة ولاية ساو باولو).

وكان جيسوس قد انتقد الحالة البدنية لنيمار وتعليقات سلبية بعد فسخ النادي تعاقده مع نيمار.

وقال نيمار بعد أول ظهور له مع سانتوس لقناة Caze TV "أحتاج إلى المزيد من الدقائق والمزيد من المباريات، لست في حالة جيدة بنسبة 100% لكنني لم أتوقع أن أجري كثيرا مثلما فعلت في أولى مبارياتي مع سانتوس، سأكون أفضل بكثير عقب 3 أو 4 مباريات من الآن".

وردا على تصريحات جيسوس أجاب "الملعب هو المكان الوحيد الذي يمكنني الدفاع فيه عن نفسي من الانتقادات والتعليقات، وكنت أثق أنني سأظهر شيئا مختلفا على أرض الملعب".

وشدد "قلت في الهلال أنني مستعد للعب، ولم ألعب لمدة 90 دقيقة، تعرضت لإصابة خطيرة للغاية ثم إصابة أخرى، كنت أحتاج إلى بعض الصبر من الجماهير".

واختتم نيمار تصريحاته "غادرت سانتوس وعمري 21 عاما وسافرت حول العالم وصنعت التاريخ في الأندية التي لعبت لها، والآن التقاط الصور مع المنافسين هو الاحترام الذي أحصل عليه هنا".

كان نيمار أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم عندما انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو في 2017.

بينما تم بيعه إلى الهلال السعودي مقابل 90 مليون يورو في 2023.

وظهر نيمار بشكل جيد وكان الأكثر حصولا على الأخطاء (5 مرات) كما سدد 7 تسديدات خلال 45 دقيقة خاضهم.

ويمتد عقد نيمار مع سانتوس حتى 30 يونيو المقبل.

وعاد نيمار إلى سانتوس مرة أخرى بعد 12 عاما، إذ رحل من ناديه إلى برشلونة في صيف 2013 مقابل 88 مليون يورو.

نيمار الذي انتقل إلى الهلال في صيف 2023 لعب 7 مباريات فقط بقميص الفريق، ولم يسجل سوى هدف وحيد.

وذلك بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر 2023.

وبدأ نيمار مسيرته في سانتوس ثم انتقل إلى برشلونة في صيف 2013، وقضى معه 4 سنوات.

بعد ذلك انتقل إلى باريس سان جيرمان في 2017 كأغلى لاعب في تاريخ الكرة، بكسر الشرط الجزائي المقدر بـ 222 مليون يورو.