كرة يد - إعلان موعد مباراتي السوبر المصري للرجال والسيدات

الخميس، 06 فبراير 2025 - 13:07

كتب : محمد سمير

الأهلي مع سبورتنج - كرة يد

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة خالد فتحي مباراتي السوبر المصري للرجال والسيدات.

وكان قد تم تأجيل منافسات السوبر المصري للرجال والسيدات والتي كان مقررا لها ديسمبر الماضي بسبب الاستعداد لمشاركة منتخب مصر في بطولة العالم للرجال.

وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم إقامة منافستي السوبر المصري في شهر مارس المقبل.

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وتقرر إقامة سوبر السيدات بين الأهلي وسموحة يوم الجمعة 7 مارس المقبل.

بينما سوبر الرجال بين الأهلي وسبورتنج يكون يوم الجمعة 14 مارس المقبل.

ويقام سوبر الرجال بين الأهلي بصفته حامل لقب الدوري وسبورتنج حامل لقب كأس مصر.

بينما سوبر السيدات بين الأهلي حامل لقبي الدوري والكأس عن الموسم الماضي مع سموحة وصيف منافسات الدوري وفقا للائحة الاتحاد المصري.

وحقق منتخب مصر لرجال كرة اليد المركز الخامس في بطولة العالم التي أقيمت بدول الدنمارك وكرواتيا والنرويج.

ويعتبر ذلك المركز هو الأفضل في تاريخ مصر منذ إنجاز نسخة 2001 بتحقيق المركز الرابع.

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