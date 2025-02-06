لأسباب صحية.. اتحاد الكرة يعلن استبدال الحكم المساعد لمواجهة الأهلي ضد بتروجت

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إجراء تغيير على طاقم تحكيم مواجهة الأهلي ضد بتروجت في مسابقة الدوري.

ويستضيف الأهلي فريق بتروجت ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة الدوري المصري على استاد السلام مساء اليوم الخميس.

وكشف الاتحاد المصري عن إجراء تعديل اضطراري بسبب مرض الحكم المساعد محمد مجدي سليمان، وتم استبداله بالحكم المساعد محمود أبو الرجال.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم حكام مباراة الأهلي وبتروجت أمس الأربعاء.

ويتولى عبد العزيز السيد إدارة المباراة، ويعاونه ومحمد محمود لطفي، ومحمود منصور.

قبل أن يتم استبدال محمد مجدي سليمان بالحكم محمود أبو الرجال.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 23 نقطة، فيما يحل بتروجت في المركز السادس برصيد 17 نقطة.

ويدير المباراة حكما للـ VAR محمد الشناوي، وأحمد جابر حكم VAR مساعد.

ويدير عبد العزيز السيد أول مباراة للأهلي هذا الموسم.