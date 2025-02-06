الظهور الأول.. نيمار يشارك في تعادل سانتوس أمام بوتافوجو ببطولة باوليستا

الخميس، 06 فبراير 2025 - 12:00

كتب : FilGoal

نيمار - سانتوس

شارك نيمار لأول مرة بعد تعاقده مع سانتوس والعودة لفريق الطفولة.

نيمار

النادي : سانتوس

سانتوس

وتعادل سانتوس أمام بوتافوجو بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة باوليستا (بطولة ولاية ساو باولو) في البرازيل.

ولعب نيمار مع سانتوس في بداية الشوط الثاني لكنه لم يسجل أو يصنع في ظهوره الأول.

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ويحتل سانتوس المركز الثامن برصيد 8 نقاط بينما يتذيل بوتافوجو الترتيب بـ 4 نقاط.

وظهر نيمار بشكل جيد وكان الأكثر حصولا على الأخطاء (5 مرات) كما سدد 7 تسديدات خلال 45 دقيقة خاضهم.

ويمتد عقد نيمار مع سانتوس حتى 30 يونيو المقبل.

وعاد نيمار إلى سانتوس مرة أخرى بعد 12 عاما، إذ رحل من ناديه إلى برشلونة في صيف 2013 مقابل 88 مليون يورو.

نيمار الذي انتقل إلى الهلال في صيف 2023 لعب 7 مباريات فقط بقميص الفريق، ولم يسجل سوى هدف وحيد.

وذلك بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر 2023.

وبدأ نيمار مسيرته في سانتوس ثم انتقل إلى برشلونة في صيف 2013، وقضى معه 4 سنوات.

بعد ذلك انتقل إلى باريس سان جيرمان في 2017 كأغلى لاعب في تاريخ الكرة، بكسر الشرط الجزائي المقدر بـ 222 مليون يورو.

في الإطار ذاته أشار موقع جلوبو البرازيلي إلى أهمية كأس العالم 2026 في هذه المعادلة، حيث قد يتمكن سانتوس من الاحتفاظ بنيمار لوقت أطول من الإعارة التي تنقضي في منتصف العام الجاري.

ويسعى نيمار لإعادة بناء حالته البدنية والفنية من جديد للعب كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وهو ما قد يمدد عقده إلى عام ونصف.

سانتوس نيمار
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