اتحاد الكرة يعلن إقامة مؤتمر صحفي لـ أرسين فينجر بالقاهرة غدا الجمعة

الخميس، 06 فبراير 2025 - 11:23

كتب : FilGoal

أرسين فينجر

يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرا صحفيا في تمام الحادية عشر صباح غدا الجمعة بحضور الفرنسي أرسين فينجر.

ويتولى أرسين فينجر -المدير الفني التاريخي لفريق أرسنال- مهمة مدير التطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويقام المؤتمر بمقر الاتحاد الجديد بمدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة، ليلتقي فينجر خلاله مع وسائل الإعلام المختلفة.

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ومن المقرر عقد المؤتمر بحضور هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري والذي وجه الدعوة لفينجر من أجل زيارة القاهرة.

وسيتم إطلاق شارة البدء في مشروع اكتشاف المواهب وتنميتها بمصر تحت إشراف الاتحاد الدولي.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية تطوير كرة القدم المصرية، بقيادة هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري، حيث يستثمر الاتحاد علاقاته المتميزة بمسؤولي فيفا، من خلال مجموعة من البرامج والبروتوكولات لتحقيق هذا الهدف.

وتبدأ فعاليات ورشة عمل اكتشاف وتطوير المواهب يوم الثلاثاء، ضمن المشروع الذي يهدف لتجهيز كوادر وطنية لاكتشاف الموهوبين في جميع المحافظات المصرية، ويستهدف كل مدن وقرى مصر.

كما يستقبل أبو ريدة يوم السبت المقبل ماسيمو بوساكا رئيس لجنة الحكام بـ فيفا، تزامنا مع انطلاق ورشة تطوير الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، التي يحضر بوساكا فعالياتها، إلى جانب المحاضر الدولي أوسكار لوبيز.

اتحاد الكرة أرسين فينجر هاني أبو ريدة
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