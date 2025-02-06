كرة يد - البداية غدا الجمعة.. مواعيد مباريات المرحلة الختامية من دوري المحترفين

تنطلق منافسات المرحلة الختامية للمنافسة على لقب دوري المحترفين لرجال كرة اليد غدا الجمعة.

وتقام المرحلة الختامية بين 8 فرق بنظام الذهاب والإياب لتحديد بطل الدوري للموسم الجاري.

وحسمت فرق الزمالك والأهلي والبنك الأهلي وسبورتنج وطلائع الجيش وسموحة وهيليوبوليس والزهور تأهلها للمرحلة النهائية على الترتيب.

وتقام مرحلة الذهاب في الفترة من الجمعة 7 فبراير الجاري إلى الخميس 27 من الشهر ذاته.

بينما تنطلق مرحلة الإياب يوم 4 مارس المقبل وحتى 8 أبريل المقبل الذي يشهد الجولة الختامية للدوري.

وتقام مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك يومي 27 فبراير و8 أبريل على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وتأتي مباريات الجولة الأولى من المرحلة الختامية كالآتي:

الجمعة 7 فبراير

الزمالك × الزهور

الأهلي × هيليوبوليس

البنك الأهلي × سموحة

سبورتنج × طلائع الجيش