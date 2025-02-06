كرة يد - البداية غدا الجمعة.. مواعيد مباريات المرحلة الختامية من دوري المحترفين

الخميس، 06 فبراير 2025 - 11:08

كتب : FilGoal

درع دوري المحترفين لـ كرة اليد رجال

تنطلق منافسات المرحلة الختامية للمنافسة على لقب دوري المحترفين لرجال كرة اليد غدا الجمعة.

وتقام المرحلة الختامية بين 8 فرق بنظام الذهاب والإياب لتحديد بطل الدوري للموسم الجاري.

وحسمت فرق الزمالك والأهلي والبنك الأهلي وسبورتنج وطلائع الجيش وسموحة وهيليوبوليس والزهور تأهلها للمرحلة النهائية على الترتيب.

أخبار متعلقة:
كرة يد - بسبب البث التليفزيوني.. تعديل في موعد مواجهة سيدات الزمالك ضد الأهلي كرة يد – الدنمارك أبطال العالم للمرة الرابعة على التوالي بالفوز على كرواتيا كرة يد - الميدالية الـ 13.. فرنسا تحصد برونزية بطولة العالم بفوز قاتل على البرتغال كرة يد - الدنمارك من أجل مواصلة الأرقام القياسية.. وكرواتيا بحثا عن اللقب الثاني

وتقام مرحلة الذهاب في الفترة من الجمعة 7 فبراير الجاري إلى الخميس 27 من الشهر ذاته.

بينما تنطلق مرحلة الإياب يوم 4 مارس المقبل وحتى 8 أبريل المقبل الذي يشهد الجولة الختامية للدوري.

وتقام مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك يومي 27 فبراير و8 أبريل على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

May be an image of blueprint and text

وتأتي مباريات الجولة الأولى من المرحلة الختامية كالآتي:

الجمعة 7 فبراير

الزمالك × الزهور

الأهلي × هيليوبوليس

البنك الأهلي × سموحة

سبورتنج × طلائع الجيش

May be an image of text

كرة يد الأهلي الزمالك دوري المحترفين
نرشح لكم
كرة يد - إعلان موعد مباراتي السوبر المصري للرجال والسيدات يد - تقرير: سيف الدرع على رادار برشلونة.. وعلي زين قد ينضم لفيزبريم كرة يد - بسبب البث التليفزيوني.. تعديل في موعد مواجهة سيدات الزمالك ضد الأهلي كرة يد – الدنمارك أبطال العالم للمرة الرابعة على التوالي بالفوز على كرواتيا كرة يد - الميدالية الـ 13.. فرنسا تحصد برونزية بطولة العالم بفوز قاتل على البرتغال كرة يد - الدنمارك من أجل مواصلة الأرقام القياسية.. وكرواتيا بحثا عن اللقب الثاني كرة يد - من أجل الرابعة تواليا.. الدنمارك تتأهل لنهائي بطولة العالم كرة يد - كرواتيا تطيح بفرنسا وتتأهل إلى نهائي بطولة العالم للمرة الخامسة
أخر الأخبار
بعد ارتباطه بـ الزمالك..الزرهوني سيزامل كهربا في الاتحاد الليبي 6 دقيقة | الكرة المصرية
من زعيم لآخر.. نور الدين البحار إلى الاتحاد السكندري 29 دقيقة | الدوري المصري
بارادو لـ في الجول: تم غلق ملف مفاوضات الزمالك لضم بولبينة نهائيا ساعة | ميركاتو
مباشر الدوري المصري - الغزل (1)-(1) مودرن وسيراميكا (1)-(2) فاركو.. هدف ملغي ساعة | الدوري المصري
لعب لـ الأهلي سابقا.. سموحة يضم لاعب تيم إف سي ساعة | الدوري المصري
الصفقة السادسة.. كرامو كوامي ينضم لـ الاتحاد السكندري ساعة | الدوري المصري
التشكيل - بابافسيليو يعتمد على رباعي في دفاع المحلة.. والصفقات الجديدة تقود مودرن سبورت 2 ساعة | الدوري المصري
التشكيل - ثنائي هجومي لـ سيراميكا.. وعماد يقود وسط فاركو 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الخرافي لضم موسى التعمري 2 وكيل كوتيسا يكشف لـ في الجول موقف اللاعب النهائي من الانتقال لـ الأهلي 3 قرعة ملحق دوري الأبطال - مانشستر سيتي أمام ريال مدريد.. وقمتان هولندية إيطالية 4 خبر في الجول - ساعات الحسم.. قيد معلول أو رحيله يتوقف على شرط وحيد