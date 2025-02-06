مواعيد مباريات الخميس 6 فبراير 2025.. الأهلي ضد بتروجت وليفربول في كأس الرابطة

الخميس، 06 فبراير 2025 - 10:33

كتب : FilGoal

نيتس جراديشار - الأهلي - مودرن سبورت

يشهد اليوم الخميس الموافق 6 من شهر فبراير 2025 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

وتنطلق الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري المصري بإقامة 3 مباريات.

لمتابعة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

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الدوري المصري

يستضيف سيراميكا كليوباترا فريق فاركو في تمام الرابعة عصرا على استاد المقاولون العرب.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

بينما في نفس التوقيت يحل مودرن سبورت ضيفا على غزل المحلة ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

وتختتم مباريات اليوم عندما يستضيف الأهلي فريق بتروجت في تمام السابعة مساء على استاد السلام.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

يحل إنتر ضيفا على فيورنتينا في العاشرة إلا ربع مساء ويذاع عبر قناة أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

الدوري السعودي

يحل الخليج بقيادة محمد شريف ضيفا على الشباب في الخامسة و20 دقيقة.

ويذاع اللقاء عبر قناة SSC سبورت إكسترا 1.

بينما يحل اتحاد جدة ضيفا على التعاون في تمام السابعة مساء ويذاع عبر قناة SSC سبورت 1.

كأس الرابطة الإنجليزية

يستضيف ليفربول فريق توتنام ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

ويقام اللقاء في العاشرة مساء على ملعب أنفيلد ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

ولا بديل لليفربول عن الفوز بعد الخسارة في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل.

كأس ملك إسبانيا

تستأنف مباريات ربع نهائي المسابقة بمواجهتين، إذ يستضيف ريال سوسيداد فريق أوساسونا.

بينما يحل برشلونة ضيفا على فالنسيا في العاشرة والنصف مساء ويذاع عبر قناة SSC سبورت 1.

الأهلي ليفربول برشلونة
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