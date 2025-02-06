جواو يسجل في ظهوره الأول.. ميلان إلى نصف نهائي كأس إيطاليا بثلاثية في روما

نجح فريق ميلان في حسم تأهله إلى نصف نهائي كأس إيطاليا بعد إقصاء روما.

وتغلب ميلان على روما بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات ربع النهائي.

وينتظر ميلان المتأهل من مواجهة إنتر ضد لاتسيو والمقرر لها يوم 25 فبراير الجاري، لمقابلته في نصف النهائي.

وسجل جواو فيليكس لاعب ميلان الجديد هدفا في ظهوره الأول مع الفريق بعد أيام من انضمامه.

وكان تامي أبراهام قد سجل هدفي ميلان الأول والثاني بينما قلص دوفبيك النتيجة في الدقيقة 54 لروما.

وقتل جواو فيليكس اللقاء بهدف ميلان الثالث في الدقيقة 72 وعقب 13 دقيقة فقط من نزوله.

وحقق ميلان لقب كأس إيطاليا 5 مرات آخرهم 2003.

وخسر ميلان اللقب في آخر نهائيين صعد لهما في 2016 و2018.