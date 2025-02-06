جنون ما بعد الـ90.. ريال مدريد ينجو من فخ ليجانيس ويتأهل لنصف نهائي كأس إسبانيا

الخميس، 06 فبراير 2025 - 00:15

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد ليجانيس

حجز ريال مدريد مقعدا في نمصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعدما فاز على ليجانيس بشق الأنفس.

وفاز ريال مدريد على ليجانيس 3-2 في المباراة التي أقيمت ضمن ربع نهائي كأس إسبانيا.

سجل أهداف ريال مدريد: لوكا مودريتش وإندريك وجونزالو جارسيا.

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فيما أحرز خوان كروز هدفي ليجانيس في شباك ريال مدريد.

وبذلك حجز ريال مدريد مقعدا في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتأهل أتليتكو مدريد لنصف نهائي بطولة كأس الملك بعد الفوز على حساب خيتافي 5-0.

ويلتقي فالنسيا أمام برشلونة، وريال سوسيداد أمام أوساسونا في إطار الدور ذاته.

وصف المباراة

بدأ ليجانيس بالضغط المبلكر على مرمى ريال مدريد بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا.

وسدد فلانتين روسير لاعب ليجانيس من على حدود منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

وسجل ريال مدريد هدفه الأول بعد تسديدة من لوكا مودريتش من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى في الدقيقة 19.

وفي سن الـ39 سنة و 149 يوما، بات لوكا مودريتش أكبر لاعب يسجل بقميص ريال مدريد في مباراة رسمية

وعزز إندريك تقدم ريال مدريد بعدما انقض على كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء وسجل هدفا بتسديدة أرضية عند الدقيقة 25.

وقلص خوان كروز النتيجة بعدما سجل الهدف الأول لنادي ليجانيس عند الدقيقة 39.

وعاد كروز للتسجيل مجددا وأدرك هدف التعادل بعد تسديدة سكنت يسار مرمى ريال مدريد في الدقيقة 59.

وانتظر البديل جونزالو جارسيا صاحب الـ19 عاما حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ليسجل هدف الانتصار الثمين لريال مدريد.

ريال مدريد ليجانيس كأس إسبانيا
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