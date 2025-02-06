تأكد غيابه أمام الإسماعيلي.. طبيب الزمالك: إصابة الونش بآلام شديدة في البطن والصدر

الخميس، 06 فبراير 2025 - 00:14

كتب : إبراهيم رمضان

محمود الونش - أحمد عاطف قطة

أعلن محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي في الزمالك إصابة محمود حمدي الونش بوعكة صحية خلال الساعات القليلة الماضية.

وكشف طبيب الزمالك عبر المركز الإعلامي للنادي عن حاجة اللاعب لراحة لمدة 48 ساعة.

وأوضح: "الونش كان يعاني من آلام شديدة في البطن والصدر صاحبها ارتفاع في درجة حرارة الجسم."

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وأضاف "قام الونش بالتوجه إلى المستشفى وخضع لفحص طبي للاطمئنان على حالته، ويتواجد اللاعب حالياً في منزله."

وأتم "حصل الونش على راحة من التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع الجهاز الفني."

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي السابعة مساء الجمعة على ملعب السلام في الأسبوع الـ12 لمسابقة الدوري.

وبذلك يتأكد غياب الونش عن مواجهة الإسماعيلي لحاجته للراحة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 20 نقطة، فيما يحل الإسماعيلي في المركز الـ14 برصيد 12 نقطة.

الزمالك محمود حمدي الونش الإسماعيلي
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