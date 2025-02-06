بيراميدز ينفي عبر في الجول التفريط في عبد الرحمن مجدي بسوق الانتقالات الشتوية

الخميس، 06 فبراير 2025 - 00:08

كتب : حامد وجدي

عبد الرحمن مجدي - بيراميدز

نفى عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز خروج عبد الرحمن مجدي لاعب الفريق في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وكانت تقارير قد ربطت اسم عبد الرحمن مجدي بالإنضمام إلى الزمالك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وكشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز لـ FilGoal.com بعد سؤاله عن مفاوضات الزمالك قائلا: "عبد الرحمن مجدي غير مطروح رحيله من بيراميدز سواء للبيع أو على سبيل الإعارة".

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وشدد "اللاعب من قوام الفريق الأساسي ولن نفرط في أي لاعب من القوام الأساسي بسبب ضغط البطولات".

وخاض عبد الرحمن مجدي مواجهة بيراميدز الأخيرة أمام المنصورة في دور الـ 32 من كأس مصر.

وحسم بيراميدز تأهله لثمن النهائي بعد الفوز بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويبلغ عبد الرحمن مجدي من العمر 27 عاما ويلعب في مركز الجناح الأيمن.

وكان مجدي قد انتقل إلى صفوف بيراميدز مع بداية الموسم الجاري.

بيراميدز عبد الرحمن مجدي
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