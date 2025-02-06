بمشاركة عبد المنعم.. نيس يودع كأس فرنسا أمام فريق من الدرجة الرابعة

الخميس، 06 فبراير 2025 - 00:00

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي

ودع نيس منافسات كأس فرنسا من ثمن النهائي بعد الخسارة أمام استاد بريوتشين بخسارة درامية.

وشهد اللقاء مشاركة محمد عبد المنعم في المباراة كاملة، وفرط نيس في تقدمه ليخسر في الوقت القاتل.

وافتتح نيس التسجيل في الدقيقة 55 ليضع قدما في ربع النهائي.

أخبار متعلقة:
تشكيل نيس - عبد المنعم أساسي أمام بريوتشين في كأس فرنسا تشكيل نيس - عبد المنعم على مقاعد البدلاء أمام تولوز تشكيل نيس - عبد المنعم أساسي أمام ايلفسبورج في الدوري الأوروبي تشكيل نيس - عبد المنعم أساسي أمام بودو جليمت في الدوري الأوروبي

لكن نجح هوجو بودين لاعب استاد بريوتشين في تسجيل هدفين في الدقيقتين 88 و97 ليحقق المفاجأة لفريقه.

وتختتم منافسات ثمن النهائي غدا الخميس قبل إجراء قرعة ربع النهائي.

ومن المقرر إقامة ربع النهائي يوم 26 فبراير الجاري.

بينما نصف نهائي كأس فرنسا يقام يوم 2 أبريل وأخيرا النهائي يوم 24 من شهر مايو.

وحقق نيس لقب كأس فرنسا 3 مرات فقط خلال مسيرته آخرها كان في 1997.

بينما أفضل نتائجه منذ ذلك اللقب كان وصافة نسخة 2022.

نيس محمد عبد المنعم كأس فرنسا
نرشح لكم
تشكيل نيس - عبد المنعم أساسي أمام بريوتشين في كأس فرنسا كهربا يسجل في تعادل الاتحاد الليبي أمام المجد في ظهوره الأول بالدوري القاضية الثانية تواليا.. هدف مصطفى محمد يتسبب في إقالة مدرب ريمس تريزيجيه: نسعى لاستكمال مشوارنا في أبطال آسيا.. والفرق الكبيرة تمر بظروف مواعيد مباريات الاثنين 3 فبراير.. تريزيجيه وكأس مصر وتشيلسي مدرب نانت يشيد بـ مصطفى محمد بعد هدف الفوز ضد ريمس انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (1)-(5) أرسنال.. نتيجة ساحقة كوكا أساسيا للمرة الأولى مع لو هافر ضد أنجيه
أخر الأخبار
جواو يسجل في ظهوره الأول.. ميلان إلى نصف نهائي كأس إيطاليا بثلاثية في روما 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
الولاية الثانية.. التونسي الشابي مدربا لـ الرجاء المغربي 45 دقيقة | الكرة الإفريقية
جنون ما بعد الـ90.. ريال مدريد ينجو من فخ ليجانيس ويتأهل لنصف نهائي كأس إسبانيا 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
تأكد غيابه أمام الإسماعيلي.. طبيب الزمالك: إصابة الونش بآلام شديدة في البطن والصدر 59 دقيقة | الدوري المصري
الثالث في التاريخ - نيوكاسل يكرر فوزه أمام أرسنال ويتأهل إلى نهائي كأس الرابطة ساعة | الدوري الإنجليزي
بيراميدز ينفي عبر في الجول التفريط في عبد الرحمن مجدي بسوق الانتقالات الشتوية ساعة | الدوري المصري
بمشاركة عبد المنعم.. نيس يودع كأس فرنسا أمام فريق من الدرجة الرابعة ساعة | المحترفون
عبد العزيز السيد حكما لمباراة الأهلي وبتروجت ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الخرافي لضم موسى التعمري 2 رابطة الأندية تقرر إيقاف ثلاثي بيراميدز وغرامة مالية على الأهلي 3 خبر في الجول - معلول وبنشرقي يتواجدان في الأهلي استعدادا لمواجهة مودرن سبورت 4 وكيل كوتيسا يكشف لـ في الجول موقف اللاعب النهائي من الانتقال لـ الأهلي