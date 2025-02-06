بمشاركة عبد المنعم.. نيس يودع كأس فرنسا أمام فريق من الدرجة الرابعة

ودع نيس منافسات كأس فرنسا من ثمن النهائي بعد الخسارة أمام استاد بريوتشين بخسارة درامية.

وشهد اللقاء مشاركة محمد عبد المنعم في المباراة كاملة، وفرط نيس في تقدمه ليخسر في الوقت القاتل.

وافتتح نيس التسجيل في الدقيقة 55 ليضع قدما في ربع النهائي.

لكن نجح هوجو بودين لاعب استاد بريوتشين في تسجيل هدفين في الدقيقتين 88 و97 ليحقق المفاجأة لفريقه.

وتختتم منافسات ثمن النهائي غدا الخميس قبل إجراء قرعة ربع النهائي.

ومن المقرر إقامة ربع النهائي يوم 26 فبراير الجاري.

بينما نصف نهائي كأس فرنسا يقام يوم 2 أبريل وأخيرا النهائي يوم 24 من شهر مايو.

وحقق نيس لقب كأس فرنسا 3 مرات فقط خلال مسيرته آخرها كان في 1997.

بينما أفضل نتائجه منذ ذلك اللقب كان وصافة نسخة 2022.