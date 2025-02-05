عبد العزيز السيد حكما لمباراة الأهلي وبتروجت

الأربعاء، 05 فبراير 2025 - 23:41

كتب : FilGoal

عبد العزيز السيد

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم حكام مباراة الأهلي وبتروجت.

ويستضيف الأهلي منافسه بتروجت في الأسبوع الـ12 على استاد السلام.

ويتولى عبد العزيز السيد إدارة المباراة، ويعاونه محمد مجدي سليمان، ومحمد محمود لطفي، ومحمود منصور.

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ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 23 نقطة، فيما يحل بتروجت في المركز السادس برصيد 17 نقطة.

ويدير المباراة حكما للـ VAR محمد الشناوي، وأحمد جابر حكم VAR مساعد.

ويدير عبد العزيز السيد أول مباراة للأهلي هذا الموسم.

كما يدير محمد معروف مباراة غزل المحلة أمام مودرن سبورت في إطار الجولة ذاتها.

ويعاونه مصطفى حسين وحاتم علام، ومحمد إبراهيم الدسوقي حكما رابعا، ومحمود بسيوني ويارا عاطف للفيديو.

ويتولى السيد شعبان إدارة مباراة سيراميكا كليوباترا أمام فاركو.

ويعاونه هشام الدسوقي ومحمود عبد السميع، بالإضافة إلى أحمد حمدي حكما رابعا، بالإضافة إلى علاء صبري ومحمد الغازي للفيديو.

بتروجت الأهلي الدوري عبد العزيز السيد
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