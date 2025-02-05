غزل المحلة يفقد خدمات حمدي زكي أمام مودرن سبورت

الأربعاء، 05 فبراير 2025 - 23:36

كتب : FilGoal

غزل المحلة ضد حرس الحدود

يفقد الجهاز الفني لنادي غزل المحلة خدمات مهاجم الفريق محمد حمدي زكي خلال مواجهة مودرن سبورت.

ويلعب غزل المحلة ضد مودرن سبورت غدا الخميس ضمن الجولة 12 من مسابقة الدوري.

وأعلن محمد حمدي زكي عن تعرضه للإصابة بشد في العضلة الخلفية قبل ساعات من خوض مواجهة مودرن سبورت.

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يذكر أن غزل المحلة أعلن اليوم الخميس تعاقده مع المهاجم الفلسطيني محمود وادي لمدة موسمين ونصف الموسم قادما من السويحلي الليبي.

وأصبح الفلسطيني سادس صفقات غزل المحلة بعد عبد الرحمن خالد "جبنة" من الاتحاد، وموسى فراوي من البنك الأهلي وعماد ميهوب وأحمد فوزي من بيراميدز وأحمد ياسين من البنك الأهلي.

ويأتي ذلك بعد الإعلان عن تولي نيكوديموس بابافسيليو مديرا فنيا خلفا لشوقي غريب.

ويحتل غزل المحلة المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط.

غزل المحلة محمد حمدي زكي
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