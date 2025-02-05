بعد قيده.. معلول يتحدث عن علاقته بجماهير الأهلي ودور الخطيب وحقيقة الخلاف مع كولر

أعرب علي معلول ظهير أيسر فريق الأهلي عن سعادته بعد قيده في القائمتين المحلية والقارية بالفريق.

علي معلول النادي : الأهلي الأهلي

وأعلن النادي الأهلي قيد علي معلول في قائمته ليكتمل عدد اللاعبين الأجانب في الفريق.

وشدد معلول أن علاقته مع جماهير الأهلي قوية منذ يومه الأول في النادي بل وقبل ذلك منذ مطالبتهم بضمه.

وتحدث علي معلول عبر قناة الأهلي عن الفترة الماضية كالآتي:

جماهير الأهلي

"علاقة الحب بيني وبين جماهير الأهلي منذ اليوم الأول وأعلم أنني كنت مطلب جماهيري وتطور الأمر خلال السنوات، وشاهدت ردود الفعل الأخيرة وإن شاء الله تشاهدوني (ديما) في صورة ممتازة".

"إصابتي أمام الترجي قدرية وشعرت قبل المباراة أن هناك شيئا ما قد يحدث ولكن الحمد لله على كل شيء وتوقيتها كان صعبا".

"فكرت في إجراء العملية الجراحية هنا في مصر، ومحمود الخطيب طالبني باختيار أي دولة أريدها لكن أردت كسب بعض الوقت، وأشكر الجهاز الطبي برئاسة أحمد جاب الله للعمل 8 أشهر بشكل متواصل".

العودة بعد الإصابة

"أتدرب حاليا منذ 6 أسابيع مع الفريق وإن شاء الله خير".

"لم يكن لدي أي قلق بشأن مستقبلي، ولكن القلق كان من ناحية أهلي بسبب الحديث عن كبر سني وغيره، لكن بالنسبة لي كنت متأكد أن الله لن يضيع تعبي وواثق في حب الجماهير وعلاقتي القوية معهم".

"علاقتي قوية جدا مع محمود الخطيب وتربطنا علاقة حب واحترام وهو يعلم حبي للنادي الأهلي والتضحيات التي فعلتها للاستمرار في النادي، وهو كان معي منذ أول يوم في العملية وأبلغني أنني أحد أبناء النادي ولن يتركني أبدا".

"لا أركز كثيرا مع مواقع التواصل الاجتماعي، ربما زوجتي تركز نوعا ما وأصعب عليها، لكن بالنسبة لي الرد يكون في الملعب".

"كنت خائفا في أول أيامي بالتدريب بشكل منفرد وشعرت ببعض القلق، لكن أحمد جاب الله طبيب الفريق كان له دور كبير في عودتي وبدأت الجري حول الملعب منذ 3 أشهر والحمد لله كل يوم عن الثاني يكون الأمر أفضل".

"أشعر أنني أفضل بشكل كبير جدا عن أول يوم لي في التدريبات بعد الإصابة".

القيد في قائمة الأهلي

"أعلن لكم اليوم الحمد لله علي معلول سيكمل مشواره مع الأهلي وأعدكم أن تروني مثل زمان وإن شاء الله استمر لفترة طويلة".

"شرف لي ارتداء شارة القيادة للنادي الأهلي، وكان يوما مميزا بالنسبة لي ولن أنسى تلك المباراة أبدا وما فعلته الجماهير هذا اليوم جعلني في عالم تاني وحتى وصولي إلى منزلي لم أصدق ما حدث".

"منافستي مع يحيى عطية الله وكريم الدبيس مميزة وستكون لمصلحة الأهلي في النهاية والمشاركة تعود للمدير الفني في النهاية".

العلاقة مع كولر

"أتعجب مما يقال أن هناك مشكلة بيني وبين مارسيل كولر، علاقتي معه مميزة ولم تحدث أي مشكلة أبدا بيننا وحتى اليوم نتعامل بنفس الشكل وأتعجب مما يقال في وسائل الإعلام".

"قرار قيدي من عدمه قرارا فنيا في النهاية، لكن غير حقيقي وجود أي مشكلة".

"بعد تولي محمد رمضان مهمته في النادي تحدثنا سويا، وأبلغته انتهي من مرحلة التأهيل وبعد ذلك نقرر مصيري وأوضحت له أنني أشعر بعد عودتي للتدريبات سأكون قادرا على اللعب وهو ما تفهمه، لذلك لم أهتم بأي أحاديث في وقت سابق".

"وصلت لـ 70 - 80% من مستواي الفني وأحتاج خوض بعض المباريات حتى الودية".

دور الخطيب

"بعد نهاية مران اليوم سألني محمد رمضان هل إذا تم قيدي ولم أشارك وفقا للرؤية الفني ستحدث مشكلة؟ أبلغته أنني لا أفتعل مشاكل دائما وسأبذل قصارى جهدي للتواجد في الملعب فأبلغني أنه سيتم قيدي بشكل رسمي".

"محمود الخطيب قرر التجديد لي لمدة موسم بعد تعرضي للإصابة أمام الترجي، وأؤكد له سأرفع رأسه في الملعب وسأستمر لمدة طويلة إن شاء الله".

"ما فعله معي محمود الخطيب سأتذكره طوال عمري، أصر على الخضوع للعملية الجراحية خارج مصر لكنني من فضلت إجرائها هنا، وأيضا قرر التجديد لي رغم الإصابة".

"كل لاعبي الأهلي زاروني في منزلي عقب الإصابة بلا استثناء، ليس مرة واحدة أو اثنين أو ثلاثة لكن أكثر من ذلك، عمرو السولية تواجد معي يوم العملية من السابعة صباحا حتى استفقت في النهاية".

"الخطيب أقترح عليّ فكرة الجنسية المصرية ولم نتأكد إذا كان الأمر ممكنا أم لا".

وتعافى الظهير الأيسر التونسي معلول من الإصابة التي تعرض لها خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي أمام الترجي بقطع في وتر أكيليس.

وكان الأهلي قد رفع اسم علي معلول من قائمة الفريق للموسم الجديد، مع وضعه في قائمة الانتظار وتجديد تعاقده لمدة موسم واحد.

اللاعب التونسي صاحب الـ34 عاما انضم إلى الأهلي قادما من الصفاقسي في عام 2016.

ومنذ ذلك الحين خاض معلول 287 مباراة مع الأهلي سجل خلالهم 51 هدفا وصنع 83 آخرين.

وفي الموسم الماضي شارك معلول في 29 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع ثمانية.

وتوج معلول مع الأهلي بالدوري المصري خمس مرات ومثلهم لكأس السوبر المصري وأربعة لكأس مصر.

كما ظفر بدوري أبطال إفريقيا أربع مرات ومرتين لكأس السوبر الإفريقي.

هذا بالإضافة لحصوله على برونزية كأس العالم للأندية ثلاث مرات.

وارتدى معلول شارة قيادة الأهلي لأول مرة في مسيرته في مباراة الجونة بالدوري المصري في شهر مايو الماضي.