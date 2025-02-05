خبر في الجول - الزمالك يتمم اتفاقه بشأن المغربي صلاح الدين مصدق.. وتفاصيل الاتفاق

الأربعاء، 05 فبراير 2025 - 22:58

كتب : FilGoal

صلاح الدين مصدق - نهضة الزمامرة المغربي

أتم نادي الزمالك اتفاقه بشأن ضم المدافع المغربي صلاح الدين مصدق لاعب نهضة الزمامرة.

ويواصل الزمالك محاولاته لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك أتم اتفاقه بشأن التعاقد مع صلاح الدين مصدق مدافع نادي نهضة الزمامرة المغربي لمدة 3 سنوات ونصف.

أخبار متعلقة:
الزمالك يعلن رحيل محمد علاء محلل أداء الفريق.. وفي الجول يكشف وجهته الأقرب خبر في الجول - الزمالك يتمم اتفاقه بشأن المغربي صلاح الدين مصدق.. وتفاصيل الاتفاق مصدر مقرب من محمد شريف لـ في الجول: مفاوضات متقدمة مع الزمالك بمقابل مادي ضخم خبر في الجول - الزمالك في مفاوضات متقدمة مع مدافع نهضة الزمامرة المغربي

وتوصل الزمالك إلى اتفاق لضم صلاح الدين مصدق مقابل 300 ألف دولار.

FilGoal.com أشار في وقت سابق إلى أن الزمالك في مفاوضات متقدمة مع صلاح الدين مصدق مدافع نهضة الزمامرة المغربي، في انتظار الوصول إلى إتفاق نهائي لضم اللاعب.

الزمالك تعاقد خلال فترة الانتقالات الشتوية مع محمود جهاد لاعب وسط فاركو.

كما تعاقد مع أحمد حسام مدافع نادي الجونة.

ويحتل نادي نهضة الزمامرة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 37 بفارق أقل 6 نقاط عن نهضة بركان متصدر الترتيب.

ولعب المدافع المغربي 17 مباراة بالموسم الحالي وسجل هدفين.

صلاح الدين مصدق يحمل الجنسيتين المغربية والإسبانية.

ويلعب صاحب الـ26 عاما في صفوف نهضة الزمامرة منذ صيف 2024.

وسبق لمصدق اللعب في أندية الفتح الرباطي وحسنية أغادير بالدوري المغربي.

الزمالك نهضة الزمامرة
نرشح لكم
تأكد غيابه أمام الإسماعيلي.. طبيب الزمالك: إصابة الونش بآلام شديدة في البطن والصدر بيراميدز ينفي عبر في الجول التفريط في عبد الرحمن مجدي بسوق الانتقالات الشتوية عبد العزيز السيد حكما لمباراة الأهلي وبتروجت غزل المحلة يفقد خدمات حمدي زكي أمام مودرن سبورت بعد قيده.. معلول يتحدث عن علاقته بجماهير الأهلي ودور الخطيب وحقيقة الخلاف مع كولر القصة مستمرة.. الأهلي يعلن قيد علي معلول محليا وإفريقيا الزمالك يعلن رحيل محمد علاء محلل أداء الفريق.. وفي الجول يكشف وجهته الأقرب مصدر مقرب من محمد شريف لـ في الجول: مفاوضات متقدمة مع الزمالك بمقابل مادي ضخم
أخر الأخبار
جواو يسجل في ظهوره الأول.. ميلان إلى نصف نهائي كأس إيطاليا بثلاثية في روما ساعة | الكرة الأوروبية
الولاية الثانية.. التونسي الشابي مدربا لـ الرجاء المغربي ساعة | الكرة الإفريقية
جنون ما بعد الـ90.. ريال مدريد ينجو من فخ ليجانيس ويتأهل لنصف نهائي كأس إسبانيا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تأكد غيابه أمام الإسماعيلي.. طبيب الزمالك: إصابة الونش بآلام شديدة في البطن والصدر 2 ساعة | الدوري المصري
الثالث في التاريخ - نيوكاسل يكرر فوزه أمام أرسنال ويتأهل إلى نهائي كأس الرابطة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
بيراميدز ينفي عبر في الجول التفريط في عبد الرحمن مجدي بسوق الانتقالات الشتوية 2 ساعة | الدوري المصري
بمشاركة عبد المنعم.. نيس يودع كأس فرنسا أمام فريق من الدرجة الرابعة 2 ساعة | المحترفون
عبد العزيز السيد حكما لمباراة الأهلي وبتروجت 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الخرافي لضم موسى التعمري 2 رابطة الأندية تقرر إيقاف ثلاثي بيراميدز وغرامة مالية على الأهلي 3 خبر في الجول - معلول وبنشرقي يتواجدان في الأهلي استعدادا لمواجهة مودرن سبورت 4 وكيل كوتيسا يكشف لـ في الجول موقف اللاعب النهائي من الانتقال لـ الأهلي