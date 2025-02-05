القصة مستمرة.. الأهلي يعلن قيد علي معلول محليا وإفريقيا

أعلن الأهلي قيد علي معلول على المستويين المحلي والإفريقي.

علي معلول النادي : الأهلي الأهلي

وبذلك اكتمل عدد اللاعبين الأجانب في قائمة الأهلي بعد قيد علي معلول.

وتشهد قائمة الأهلي تواجد كل من علي معلول وأشرف داري ويحيى عطية الله ونيتس جراديشار وأشرف بنشرقي، بينما تم رفع اسم رضا سليم.

وكشف علي معلول عبر قناة الأهلي إبلاغه بقيده بشكل رسمي محليا وقاريا.

وكان جون إدوارد رئيس الشركة المسؤولة عن إدارة أعمال التونسي علي معلول قد أعلن في وقت سابق رفع الحرج عن الأهلي ورحيل اللاعب، لكن بعد ذلك قرر الأهلي قيد اللاعب بشكل رسمي.

وتعافى الظهير الأيسر التونسي معلول من الإصابة التي تعرض لها خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي أمام الترجي بقطع في وتر أكيليس.

وكان الأهلي قد رفع اسم علي معلول من قائمة الفريق للموسم الجديد، مع وضعه في قائمة الانتظار وتجديد تعاقده لمدة موسم واحد.

اللاعب التونسي صاحب الـ34 عاما انضم إلى الأهلي قادما من الصفاقسي في عام 2016.

ومنذ ذلك الحين خاض معلول 287 مباراة مع الأهلي سجل خلالهم 51 هدفا وصنع 83 آخرين.

وفي الموسم الماضي شارك معلول في 29 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع ثمانية.

وتوج معلول مع الأهلي بالدوري المصري خمس مرات ومثلهم لكأس السوبر المصري وأربعة لكأس مصر.

كما ظفر بدوري أبطال إفريقيا أربع مرات ومرتين لكأس السوبر الإفريقي.

هذا بالإضافة لحصوله على برونزية كأس العالم للأندية ثلاث مرات.

وارتدى معلول شارة قيادة الأهلي لأول مرة في مسيرته في مباراة الجونة بالدوري المصري في شهر مايو الماضي.