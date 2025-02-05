انتهت في كأس إسبانيا - ريال مدريد (3)-(2) ليجانيس.. انتصار ثمين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد ضد ليجانيس ضمن مسابقة كاس ملك إسبانيا.

ويلعب ريال مدريد ضد ليجانيس بعد قليل في ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

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نهاية المباراة

ق90+3 جونزالو جارسيا يسجل الهدف الثالث لريال مدريد.

ق63 كرة عرضية من فيرلاند ميندي لاعب ريال مدريد من جهة اليسار ابعدها دفاع ليجانيس عن مناطق الخطورة.

ق59 جووول التعادل: خوان كروز استقبل تمريرة مثالية داخل منطقة الجزاء وسدد كرة منخفضة رائعة سكنت يسار المرمى.

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق39 أول لليجانيس في مرمى ريال مدريد عن طريق خوان كروز

ق25 إندريك انقض على كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء وسجل هدفًا بتسديدة منخفضة في منتصف المرمى.

ق18 لوكا مودريتش يسجل الهدف الأول لريال مدريد

ق16 كرة عرضية من خوان كروز لاعب ليجانيس إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها دفاع ريال مدريد عن مناطق الخطورة.

ق6 تسديدة من فلانتين روسير لاعب ليجانيس من على حدود منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

انطلاق المباراة