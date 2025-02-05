تشكيل نيس - عبد المنعم أساسي أمام بريوتشين في كأس فرنسا
الأربعاء، 05 فبراير 2025 - 21:40
كتب : FilGoal
أعلن فرانك هايس المدير الفني لفريق نيس عن تشكيل فريقه لمواجهة ستاد بريوتشين في دور الـ16 من بطولة كأس فرنسا.
ويتواجد محمد عبد المنعم أساسيا بعد جلوسه على مقاعد البدلاء أمام تولوز في الجولة الـ20 من الدوري الفرنسي.
وجاء تشكيل نيس كالتالي:
حراسة المرمى: ماكسيم دوبي
خط الدفاع: أنطوان ميندي - محمد عبد المنعم - كلاوس - مويس بومبيتو
الوسط: علي العابدي - بابتيست سانتاماريا - توم لوشيت
الهجوم: محمد علي تشو - جايتان لابورد - سفياني ديوب
وخاض عبد المنعم هذا الموسم 8 مباريات في بطولة الدوري الفرنسي، ومباراة في كأس فرنسا، و4 مباريات في بطولة الدوري الأوروبي.
وانضم عبد المنعم إلى نيس مطلع الموسم الجاري قادما من النادي الأهلي مقابل 4.3 مليون يورو.
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