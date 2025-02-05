مصدر مقرب من محمد شريف لـ في الجول: مفاوضات متقدمة مع الزمالك بمقابل مادي ضخم

الأربعاء، 05 فبراير 2025 - 21:34

كتب : أحمد الخولي

محمد شريف - الخليج

دخل نادي الزمالك في مفاوضات متقدمة مع محمد شريف لاعب الخليج السعودي لحسم انتقاله إلى القلعة البيضاء.

ويرتبط محمد شريف بتعاقد مع الخليج السعودي حتى نهاية الموسم الجاري.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب لـ FilGoal.com: "محمد شريف في مفاوضات متقدمة مع نادي الزمالك بعد عرض بمقابل مادي ضخم".

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وتابع "العرض يصل إلى 60 مليون جنيه إذ يحصل على 40 مليون في الموسم بجانب 20 مليون جنيه منحة تعاقد".

وشدد المصدر "المفاوضات لا تزال جارية بين الطرفين ولم تُحسم بشكل نهائي حتى الآن خاصة أنه يحق له التوقيع لأي ناد بسبب نهاية تعاقده مع الخليج بنهاية الموسم الجاري".

ولعب شريف الموسم الحالي مع فريقه 8 مباريات وسجل هدفين.

وقاد شريف فريق الخليج للفوز على الأخدود ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري بعد تسجيل هدفا عقب نزوله بدقيقة واحدة.

وعاد شريف مؤخرا للمشاركة مع الخليج بعد تعافيه من الإصابة.

ويحتل الخليج المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 27 نقطة.

وكان شريف قد انتقل إلى صفوف الخليج قادما من الأهلي المصري في صيف 2023.

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