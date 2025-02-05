الصربي راموفيتش مدربا جديدا لشباب بلوزداد الجزائري

الأربعاء، 05 فبراير 2025 - 21:30

كتب : FilGoal

نوفل خاسف - شباب بلوزداد

أتم نادي شباب بلوزداد الجزائري تعاقده مع المدرب الصربي سيد راموفيتش لتولي تدريبه.

وسيقود راموفيتش تدريب بلوزداد خلفا للمدرب الجزائري عبد القادر عمراني.

وأعلن نادي شباب بلوزداد تعاقده بشكل رسمي مع راموفيتش لتولي تدريب الفريق الجزائري.

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وسيتولى راموفيتش تدريب شباب بلوزداد بعد رحيله عن تدريب يانج أفريكانز التنزاني.

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ومن المقرر أن يصل راموفيتش إلى الجزائر برفقة مساعده مصطفى كودرو.

يذكر أن شباب بلوزداد كان ضمن مجموعة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا.

وودع الفريق الجزائري المسابقة من دور المجموعات فيما تأهل الأهلي وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي للدور التالي.

شباب بلوزداد الأهلي
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