قائمة بتروجت - تواجد رشاد المتولي وشيكودي أمام الأهلي في الدوري

الأربعاء، 05 فبراير 2025 - 21:14

كتب : رضا السنباطي

جابريل شيكودي - بتروجت

أعلن سيد عيد المدير الفني لبتروجت قائمة فريقه لمواجهة الأهلي في الجولة الـ12 من بطولة الدوري والمقررة مساء الخميس.

ويحتل بتروجت المركز السادس برصيد 17 نقطة، فيما الأهلي في المركز الثاني برصيد 23 نقطة.

وجاءت القائمة كالتالي:

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حراسة المرمى: عمر صلاح - محمد خليفة - محمد فوزي

الدفاع: محمود شديد - عبدالله محمود - توفيق محمد - هادي رياض - أحمد بحبح - إسلام عبدالله - خالد أبو زيادة

خط الوسط: مصطفى الجمل - محمد علي - رشاد المتولي - محمد إبراهيم "دودو" - أدهم حامد - بدر موسى - عبد العزيز السيد - زياد فرج

الهجوم: جابرييل شيكودي - إسلام هشام - أحمد فاروق - إسماعيل بامبا

ولم يتلق بتروجت الخسارة خلال آخر شهرين بالفوز في 4 مباريات والتعادل 3 مرات.

بتروجت الدوري الأهلي
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