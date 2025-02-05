قائمة بتروجت - تواجد رشاد المتولي وشيكودي أمام الأهلي في الدوري

مؤتمر حمد إبراهيم: الغضب سبب التلويح بالانسحاب ضد الزمالك.. وتعرضنا للظلم

أول تعليق من محمود جهاد بعد بدايته مع الزمالك وجائزة رجل المباراة

مؤتمر جروس - عن طرد ناصر ماهر وآلام جهاد وموقف الزمالك من سوق الانتقالات

أحمد حسام: الفوز على الإسماعيلي يمنحنا دفعة معنوية.. ووعد للجماهير

سموحة يطالب في بيان رسمي بإقالة لجنة الحكام وسماع التسجيل الصوتي للقاء بيراميدز

حافظ على شباك الأبيض.. ماذا قدم أحمد حسام أمام الإسماعيلي في مباراته الأولى مع الزمالك

رجل المباراة.. ماذا قدم محمود جهاد أمام الإسماعيلي في ظهوره الأول مع الزمالك

الصفقة الشتوية الأخيرة.. الاتحاد السكندري يضم علاء يحيى