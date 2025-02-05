التشكيل - الثلاثي الجديد على دكة ميلان.. وديبالا يقود هجوم روما في كأس إيطاليا

يبدأ تامي أبراهام في هجوم ميلان، ويقود باولو ديبالا هجوم روما في ربع نهائي كأس إيطاليا.

ويلتقي الفريقان على ملعب سان سيرو معقل ميلان في العاشرة مساءً.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من سانتياجو خيمينيز وجواو فيليكس وريكاردو سوتيل الثلاثي الجديد للروسونيري.

وستذاع المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1 المفتوحة حسبما أعلنت القناة الناقلة.

وجاء تشكيل ميلان

حراسة المرمى: مايك ماينيان

الدفاع: كايل ووكر – فيكايو توموري – ستراهينا بافلوفيتش – ثيو هيرنانديز

الوسط: يونس موسى – يوسف فونانا – تيجاني رينديرز

الهجوم: أليكس خيمينيز – تامي أبرهام – كريستيان بوليسيتش

وجاء تشكيل روما

حراسة المرمى: ميل سيفلار

الدفاع: زكي شيليك – ماتس هوملز – إيفان نديكا

الوسط: أليكسيس ساليميكيرس – مانو كوني – لياندرو باريديس - أنجيلينيو

الهجوم: باولو ديبالا – إيلدور شوموردوف – نيكولو بيسيلي

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من لقاء إنتر ضد لاتسيو في المربع الذهبي.

وتأهل بولونيا لربع النهائي على حساب أتالانتا كأول من حجز موقعه في نصف النهائي.