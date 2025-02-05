كرة نسائية - الزمالك يتعاقد مع لاعبة منتخب غانا.. وفي الجول يكشف التفاصيل

أتم نادي الزمالك إجراءات التعاقد مع أبيجيل ساكيوا لاعبة منتخب غانا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب دوري السيدات برصيد 37 نقطة.

وأعلن الزمالك تعاقده بشكل رسمي مع ساكيوا لتدعيم هجوم الفريق.

فيما علم FilGoal.com أن أبيجيل ساكيوا صاحبة الـ 20 عاما انضمت لنادي في صفقة انتقال حر.

ووقعت أبيجيل ساكيوا على عقد انتقالها لنادي الزمالك لمدة موسم ونصف الموسم.

وشاركت أبيجيل ساكيوا مع منتخب غانا في منافسات النسخة الأخيرة من كأس العالم للسيدات.

نادي مسار كان قد أتم اتفاقه مع الزمالك على ضم لاعبته أليسا أوياه أوجيبي لتدعيم صفوف فريق كرة القدم النسائية بالنادي.

أليسا هي هدافة نادي الزمالك خلال الموسم الحالي وشاركت في 14 مباراة وخلالها سجلت 18 هدفا.

وعلم FilGoal.com أن الصفقة قد كلفت مسار 700 ألف جنيه.

وكان أليسا قد انضمت للزمالك في بداية الموسم بصفقة انتقال حر.

وينتهي تعاقد أليسا مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي وحصل مسار على خدمات اللاعبة النيجيرية فيما تبقى من عقدها مع القلعة البيضاء.